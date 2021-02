Auch BMW am Start: Walkenhorst kommt in die DTM

Die nächste Marke ist 2021 in der DTM dabei: Auch ein BMW wird am Start sein. Eingesetzt wird der Bolide von Walkenhorst Motorsport.

Jetzt ist auch BMW am Start: Walkenhorst Motorsport hat die Teilnahme an der DTM 2021 mit einem BMW M6 GT3 am Dienstag im Rahmen einer Pressemitteilung offiziell bestätigt.

Damit sind Stand jetzt insgesamt fünf Marken dabei: Neben BMW auch Audi, Mercedes, Ferrari und McLaren. Diese Anzahl an Marken hatte sich DTM-Chef Gerhard Berger gewünscht.

Walkenhorst ist das siebte Team, das sich offiziell zur DTM bekannt hat. Hinzu kommen GruppeM Racing, AF Corse, Abt Sportsline, Rosberg, Jenson Team Rocket RJN und 2 Seas Motorsport.

Hinter dem Einsatz von 2 Seas Motorsport steht nach einem Wechsel von McLaren zu Mercedes und einer Pressemitteilung aber ein Fragezeichen. Zudem hatte Mercedes die Unterstützung mehrerer Kundenteams angekündigt, dabei aber keine Namen genannt. Stand jetzt wären elf Autos am Start, Berger will mindestens 20.

«Wir freuen uns sehr, unseren Einstieg in die DTM verkünden zu können. Wir haben sehr hart daran gearbeitet als Team das Projekt DTM zu stemmen», erklärt Teammanager Niclas Königbauer.

«Nach unseren internationalen Erfolgen in den vergangenen Jahren ist der Aufstieg in die hochkarätige DTM ein logischer Schritt, um unser Engagement in der GT3 auszubauen. Es ist unser Anspruch auf höchstem motorsportlichem Niveau zu agieren, somit war für uns klar, dass wir in die DTM müssen», so Königbauer weiter.

Beim DTM-Einstieg kommt Walkenhorst Motorsport die Erfahrungen der vergangenen Saison zugute, als das Team zwei BMW M4 GT in der DTM Trophy einsetzte. «Bei den Rennen in der Nachwuchsserie haben wir die DTM-Plattform kennen- und schätzen gelernt und viele Kontakte geknüpft. Das war sehr wertvoll für uns», ergänzt Königbauer. «Wir planen aktuell ein Doppelprogramm und arbeiten daran den Einsatz in der DTM Trophy zu wiederholen, da nun optimale Synergien für Teams auf der DTM Plattform geschaffen wurden.»

Wer ist Walkenhorst Motorsport? Das Unternehmen um Teamchef Henry Walkenhorst mit acht BMW-Autohäusern steht für 60 Jahre automobile Leidenschaft und für die Faszination Motorsport.

Der Einstieg in den Motorsport erfolgte 2009, seit 2013 sammelt Walkenhorst bereits Erfahrung in der Klasse der leistungsstarken GT3-Sportwagen. Die größten Erfolge erzielte die niedersächsische Mannschaft mit dem BMW M6 GT3. So gelang 2018 der Triumph beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (Belgien), 2020 siegte Walkenhorst in der GT3-Jahreswertung (Speed-Trophy SP9/GT3) der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) und gewann das 24h- Qualifikationsrennen auf dem Nürburgring.

Auf der legendären Nordschleife hält das Team auch inoffiziellen Rundenrekord für GT3-Fahrzeuge. Herausragend waren in der Saison 2020 die Erfolge in der International GT-Challenge (IGTC). In Indianapolis feierte Walkenhorst mit dem BMW M6 GT3 sogar einen Doppelsieg und triumphierte auch beim abschließenden 9- Stunden-Rennen im südafrikanischen Kyalami, womit der ehemalige DTM-Pilot Augusto Farfus (Brasilien) und Nicky Catsburg (Niederlande) den Fahrertitel für sich gewinnen konnten.

Ein Einsatz eines BMW-Kundenteams war lange unsicher, da der M6 GT3 ein Auslaufmodell ist und nach dieser Saison vom M4 abgelöst wird. Bei Walkenhorst ist man aber vom Auto überzeugt.

«Der BMW M6 GT3 ist ein sehr ausgereifter Rennwagen, mit dem wir seit Jahren viel Erfahrung und viele Erfolge erzielt haben. Wir sind überzeugt, mit dem M6 auch gegen die starke Konkurrenz in der DTM bestehen zu können», so Königbauer.