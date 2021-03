DTM-Überraschung: Klien fährt mit JP Motorsport

Der frühere Formel-1-Fahrer Christian Klien wird in einem Mercedes-AMG GT3 einige Einsätze in der DTM bestreiten. Das bestätigte der Österreicher SPEEDWEEK.com.

In der DTM geht es weiterhin Schlag auf Schlag. Der frühere Formel-1-Pilot Christian Klien wird 2021 einige Rennen in der Rennserie, die in der neuen Saison erstmals auf GT3-Autos setzt, bestreiten. Das bestätigte der Österreicher SPEEDWEEK.com.

Der 38-Jährige wird an insgesamt vier Rennwochenenden in einem von JP Motorsport eingesetzten Mercedes AMG GT3 teilnehmen. Das Hauptprogramm des erst im Vorjahr gegründeten deutschen JP-Team aus Erkelenz nahe Mönchengladbach ist weiterhin die komplette Saison der International GT Open.

Dort wurde die Mannschaft im vergangenen Jahr PROAM-Vizemeister und wird 2021 mit seinem schwarz-goldenen #88 Mercedes-AMG GT3 und den Fahrern Klien und Patryk antreten.

Das soll aber nicht alles sein. «Nach Durchsicht des Kalenders der GT Open und nach Ansicht meiner Verpflichtungen als Formel-1-Experte für ServusTV gehen sich zudem vier Events in der DTM aus. Diese Einsätze sind geplant», sagte Klien.

Konkret sind das der Lausitzring (23.-25. Juli), Zolder (6.-8. August), Nürburgring (20.-22. August) und Assen (17.-19. September). «Diese Rennen wollen JP Motorsport und ich ebenfalls mit einem Mercedes-AMG GT3 bestreiten», so Klien.

Das Team und Klien hatten sich zuletzt bei DTM-Chef Gerhard Berger erkundigt, der bestätigte, dass Einzelnennungen für einzelne Veranstaltungen in der neuen DTM möglich sind. Damit ist der Weg frei für einige Gastauftritte.

Klien absolvierte zwischen 2004 und 2010 insgesamt 49 Rennen in der Formel 1 für Jaguar, Red Bull und HRT, dabei kam er auf 14 WM-Punkte. Danach wechselte er nach ersten parallelen Einsätzen komplett in den Langstreckensport und ging dabei mehrmals in Le Mans an den Start.