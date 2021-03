DTM 2021: Team Rosberg sorgt für zwei Überraschungen

Das Team Rosberg hat verkündet, dass in der DTM-Saison 2021 zwei Audi R8 LMS GT3 zum Einsatz kommen werden. Daneben gab es auch zwei Überraschungen.

Das Rosberg-Team hat im Hinblick auf die neue Saison zwei Überraschungen ausgepackt. Die eine, etwas kleinere: Nico Müller wird zur der von Keke Rosberg gegründeten Mannschaft zurückkehren.

Der Vizemeister hatte 2014 seine DTM-Karriere bei Rosberg begonnen, fuhr in den vergangenen Jahren jedoch für Abt Sportsline. Die Allgäuer sind zwar auch in der DTM 2021 am Start, müssen aber auf Müller verzichten.

Für Rosberg bedeutet das: Nachdem das Team Meister René Rast «verloren» hat – er konzentriert sich auf die Formel E – ist zumindest der zweitbeste DTM-Plot der vergangenen beiden Jahre an Bord.

Rosberg verkündete zudem, dass zwei Audi R8 LMS GT3 eingesetzt werden. «Ich freue mich sehr, zum Team Rosberg zurückzukehren und 2021 wieder in der DTM dabei zu sein. Zum Start in die neue Ära mit adaptiertem technischen Reglement mit einem Audi R8 LMS auf Titeljagd zu gehen, motiviert mich sehr. Auf geht’s!», sagte Müller.

Die zweite, größere Überraschung ist der Teamkollege. Denn das ist der hierzulande unbekannte US-Amerikaner Dev Gore. Der Hintergrund dürfte aber klar sein: Teamchef Kimmo Liimatainen hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Rosberg zur Finanzierung der DTM-Saison neben einem gestandenen Fahrer auch auf einen Piloten setzen wird, der Geld beziehungsweise Sponsoren mitbringt.

«Ich war schon immer ein großer Fan der DTM und habe die Serie verfolgt, seit ich mit dem Motorsport angefangen habe. Die Rennen sind immer sehr spannend und die Qualität der Teams und Fahrer gehört zum Besten im Motorsport. Als Fahrer hier ins Rennen gehen zu können, ist etwas Besonderes für mich und das mit dem amtierenden Champion Team Rosberg zu tun, ist eine fantastische Gelegenheit. Ich werde mich so gut wie möglich in das Team einbringen, um das Auto zu verstehen und die Serie in den Griff zu bekommen. Die Tage bis zum ersten Test der Saison zähle ich schon runter», sagte Gore.

Kimmo Liimatainen, Geschäftsführer Team Rosberg: «Hinter uns liegen anstrengende Wochen und Monate, in denen wir unsere Neuausrichtung als Team vorangetrieben haben. Jetzt können wir endlich sagen, dass wir mit den besten Voraussetzungen in die bevorstehende Saison starten. Mit dem Audi R8 LMS GT3 vertrauen wir auf eines der erfolgreichsten Fahrzeuge der GT3-Klasse und es ist gut und folgerichtig, dass wir nach den unfassbaren Erfolgen der letzten Jahre auch im Kundensport weiter mit Audi Sport verbunden bleiben. Als ich dann unserem Team in den letzten Tagen mitteilen konnte, dass Nico Müller zu uns zurückkehrt, war es ein sehr besonderer Moment und die Freude war enorm. Das unterstreicht noch einmal unsere Ambitionen mit einer starken Mannschaft um den Titel zu kämpfen. Mit Dev Gore kommt ein junger, hungriger Fahrer zu uns, der in internationalen Formel-Serien, aber auch bereits in der GT3-Klasse seine Qualität bewiesen hat.»