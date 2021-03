DTM 2021: Winward Racing kommt mit Überraschung

Winward steigt in die DTM ein

Das nächste Mercedes-Kundenteam geht in der DTM an den Start: Winward Racing hat einen Einsatz von zwei Boliden offiziell bestätigt.

Das nächste Mercedes-Kundenteam ist in der DTM offiziell dabei: Winward Racing (WWR) hat den Einsatz von zwei Mercedes-AMG GT3 offiziell bestätigt. Nach GruppeM Racing und dem Haupt Racing Team (HRT) ist Winward das dritte Mercedes-Team in der neuen DTM, die ab 2021 auf GT3-Autos setzt.

«Auch wenn wir natürlich viel Erfahrung mit GT3-Rennwagen haben, ist die DTM für uns Neuland und eine große Herausforderung. Wir werden all unsere Energie und Kompetenz in die Waagschale werfen müssen, um in dieser traditionsreichen Rennserie erfolgreich zu sein», wird WWR-Teamchef Christian Hohenadel zitiert.

Das Team Winward Racing entstand aus der Zusammenlegung des gleichnamigen Teams von Vater und Sohn Bryce und Russell Ward aus Houston in Texas und dem deutschen Partnerteam HTP Motorsport.

Bei den Fahrern ist Winward eine Überraschung geglückt: Lucas Auer ist auch 2021 in der DTM dabei, nachdem sein Vertrag mit BMW zuletzt aufgelöst worden war. Auer bestritt zwischen 2015 und 2020 für Mercedes und BMW 91 Rennen und feierte dabei fünf Siege. Außerdem holte er zwölf Podestplätze.

«Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, in einem Top-Team in einer Top-Meisterschaft um Siege fahren zu wollen. Und genau dieses Szenario ist jetzt unter Dach und Fach», sagt Auer: «Die Rückkehr zu Mercedes-AMG nach zwei Jahren ist jetzt schon ein besonderes Gefühl.»

Auers Teamkollege wird Philip Ellis sein, der als Rookie in die DTM kommt. Zuletzt gewann der 26-Jährige bei den legendären 24 Stunden von Daytona in der GTD-Rennklasse.