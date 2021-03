DTM-Einstieg: HRT zeigt die beiden Mercedes-AMG GT3

HRT hat am Dienstag den Einstieg in die DTM bestätigt. Gleichzeitig zeigte der Rennstall von Hubert Haupt die beiden Einsatzautos. Wir haben die Bilder.

Mercedes-AMG hatte es angekündigt: 2021 gibt es Unterstützung für mehrere Kundenteams in der DTM. Nach GruppeM Racing steht nun die zweite Mannschaft fest, die in der neuen DTM mit GT3-Reglement an den Start gehen wird: HRT bestätigte am Dienstag den Einstieg mit zwei Mercedes-AMG GT3.

Da Mercedes-AMG mehrere Teams unterstützen wird, dürften in den kommenden Wochen noch weitere Bestätigungen folgen. Die ersten Testfahrten steigen am 7.(8. April in Hockenheim.

«Ich freue mich sehr auf die DTM. Diese Serie ist eng mit meiner persönlichen Laufbahn als Rennfahrer verbunden – und jetzt auch als Teambesitzer. Wir sind mit HRT erst Mitte 2020 gestartet und konnten als Performance Team von Mercedes-AMG schon einige große Erfolge im GT3-Bereich verbuchen. Der Einstieg in die DTM ist für uns nun der nächste logische Schritt. Wir wissen, dass die Herausforderung riesengroß ist, aber genau das lieben wir. Wir alle bei HRT sind Motorsportler aus Leidenschaft und werden diese Aufgabe gewohnt professionell angehen», sagte Teambesitzer Hubert Haupt, der 1991 und 1992 sowie 2001 selbst in der DTM aktiv war.

Das Team hat bei der Bekanntgabe auch die beiden Boliden gezeigt. Wir haben die Bilder.