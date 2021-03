DTM-Coup fix: Sophia Flörsch fährt 2021 für Abt

Die DTM-Überraschung ist offiziell: Sophia Flörsch wird 2021 für Abt Sportsline an den Start gehen. Der Traditionsrennstall setzt damit drei Audi R8 LMS ein.

Das ist ein echter Coup: Sophia Flörsch startet 2021 in der DTM. Die 20-Jährige wird in einem von Abt Sportsline eingesetzten Audi R8 LMS GT3 sitzen und damit die elfte Frau sein, die in der Rennserie an den Start geht. Sie wird Teamkollegin von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde.

Ihren ersten Auftritt mit dem Team hat Sophia Flörsch bei den DTM-Testfahrten Anfang April in Hockenheim, der Saisonauftakt ist für Mitte Juni in Monza geplant.

«Ich freue mich riesig, in der DTM an den Start zu gehen», sagt Flörsch. «Die Partnerschaft mit Schaeffler und Abt Sportsline ist großartig und macht mich zuversichtlich für meine erste Saison. Ich bin sehr stolz, dass ich die Chance bekomme, mich gegen ein so starkes Fahrerfeld zu beweisen.»

Für Abt Sportsline ist Sophia Flörsch bereits die dritte Frau, mit der das Team in der DTM an den Start geht: 2009 fuhr Katherine Legge für die Mannschaft und 2012 setzte Abt einen Audi A5 DTM für Rahel Frey ein.

Premiere: Erstmals stellt Abt seiner Pilotin mit Laura Müller auch eine weibliche Renningenieurin und mit Maike Frik eine weibliche Teammanagerin zur Seite.

Flörschs erklärtes Ziel war bislang stets die Formel 1, sie ging dafür den üblichen Weg über die Formel 4, die europäische Formel 3 und die FIA Formel 3, wo sie 2020 ihre Debütsaison bestritt. Auf eine weitere Saison in der Nachwuchsserie verzichtet sie, dafür wird sie parallel zur DTM mit dem LMP2-Damenteam um Tatiana Calderon und Beitske Visser in der WEC antreten.

«Wir freuen uns sehr auf Sophia, auf die Kooperation mit Schaeffler auch in der DTM und auf dieses gemeinsame Abenteuer», sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Hans- Jürgen Abt. «Jetzt haben wir einen DTM-Routinier, einen Rookie und eine Dame im Team – das ist wirklich etwas, worauf sich die Motorsportfans schon jetzt freuen können.»

Wie stemmt Abt den Einsatz eines dritten Autos? Durch Partner Schaeffler. Bereits in der Elektrorennserie Formel E bilden die beiden Marken seit Gründung des Championats 2014 ein erfolgreiches Team und starten jetzt auch in der DTM gemeinsam durch.

«Wir freuen uns auf die Partnerschaft», sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies bei Schaeffler. «Für uns als Pionier in der Mobilität ist die DTM gelebte Leidenschaft und perfektes Testfeld. Wir teilen Sophias Begeisterung für Technologie und sehen in ihr ein wichtiges Vorbild für alle Mädchen und Frauen, die mit Talent, Engagement und Ehrgeiz ihre Ziele verfolgen. Gemeinsam werden wir auf der Rennstrecke – und auch darüber hinaus – Fortschritt gestalten, der die Welt bewegt.»

Zuletzt fuhren Susie Wolff, geborene Stoddart (2006-2012, Mercedes-Benz, 4 Punkte) und Rahel Frey (2011-2012, Audi, 6 Punkte), Vanina Ickx (2006-2007, Audi) und Katherine Legge (2008-2010, Audi) in der DTM.

Außerdem waren in der DTM Lella Lombardi (1984, Alfa Romeo), Beate Nodes (1985-1988, Ford), Traudl Klink (1986, Ford), Annette Meuvissen (1988-1991, BMW), Mercedes Stermitz (1988, BMW), Vanina Ickx (2006-2007, Audi) und Katherine Legge (2008-2010, Audi) an den Start gegangen. Geschichte schrieb Lohr, die zwischen 1987 und 1996 für BMW und Mercedes 142 Rennen absolvierte und eines davon gewann, als erste und bislang einzige Frau.