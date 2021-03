Bitterer Rückschlag: Button-Team verzichtet auf DTM

Die DTM ist um eine Attraktion ärmer: Jenson Buttons Team Jenson Team Rocket RJN verzichtet 2021 auf einen Start in der DTM. Stattdessen plant man einen Einstieg für 2022.

In den vergangenen Wochen konnte die DTM einige positive Nachrichten schreiben, muss jetzt aber einen Rückschlag hinnehmen: Jenson Button wird in der anstehenden Saison nicht mit seinem Team Jenson Team Rocket RJN an den Start gehen.

Der Rennstall des früheren Formel-1-Weltmeister hatte sich im Dezember eingeschrieben und wollte mit einem McLaren 720S antreten. Selbst ein Gaststart des Superstars war dabei nicht ausgeschlossen worden.

Aus einem Einstieg wird nun aber wieder ein kurzfristiger Ausstieg – zumindest für dieses Jahr. «Wir haben unsere Pläne für dieses Jahr geändert», erklärte Co-Besitzer Buncombe bei Autosport.

«Wir mögen die Meisterschaft und stellen vielleicht etwas für das nächste Jahr zusammen. Wir haben es nicht vollständig abgeschrieben, aber unser Fokus liegt auf der GT World Challenge. Wir hoffen, dass wir in Zukunft an der DTM teilnehmen können. Wir wachsen als Team, hoffentlich können wir bis 2022 am Start sein.»

Die DTM konnte in Sachen Teams und Autos durch einige Bestätigungen zuletzt wachsen – wird nun aber möglicherweise auf McLaren als Marke verzichten müssen, zumindest was regelmäßige Einsätze betrifft.

Bestätigt ist der Einsatz von JP Motorsport mit McLaren und Ex-Formel-1-Star Christian Klien – allerdings nur an drei Rennwochenenden.

2 Seas Motorsport, das ebenfalls bereits im vergangenen Jahr mit McLaren gemeldet hatte, wechselte zuletzt zu Mercedes und sprach dabei gar nicht mehr von einem DTM-Einstieg.