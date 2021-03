Nach bitterem Aus: Juncadella zurück in der DTM

Daniel Juncadella blickt auf eine schwierige Saison 2020 zurück. Jetzt ist er wieder im Geschäft: Er tritt 2021 in der DTM an.

Daniel Juncadella kehrt in die DTM zurück: Der Spanier wird 2021 für GruppeM Racing im Auto sitzen. Juncadella ist ein alter Hase, er hat zwischen 2013 uns 2019 immerhin 94 Rennen in der DTM für Mercedes und Aston Martin absolviert, dabei feierte er einen Sieg.

«Wir begrüßen Dani im Mercedes-AMG Team GruppeM Racing und freuen uns sehr auf die Herausforderung zusammen mit Mercedes-AMG», sagte Teamchef Kenny Chen.

Juncadella ist seit dieser Saison AMG-Werksfahrer und wird im Rahmen der Werksunterstützung durch Mercedes-AMG den Rennstall verstärken. GruppeM Racing hatte sich als erstes Team zur DTM bekannt.

«Wir waren in unserer Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG als Performance Team erfolgreich, haben in den letzten Jahren viele Rennen gewonnen und freuen uns darauf, diesen Erfolg fortzusetzen», so Chen.

Für Daniel Juncadella kommt es damit zu einem Happy End, nachdem es 2020 knüppeldick für ihn kam. Erst das DTM-Aus mit R-Motorsport und Aston Martin im Februar. Danach schlug die Coronakrise voll ein.

2019 war er noch der beste Fahrer des DTM-Neueinsteigers R-Motorsport gewesen, der Rückzug des Einsatzteams traf ihn auch deshalb besonders hart. Er hatte sich innerhalb des Teams eine starke Position erarbeitet.

Deshalb hatten ihn die Schweizer trotz des DTM-Aus an Bord behalten, Juncadella sollte 2020 im GT3-Programm von R-Motorsport an den Start gehen.

Doch die Schweizer kippten ihr komplettes Programm wegen Corona – und Juncadella stand ohne Cockpit da. Er ging lediglich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring für das 10Q Racing Team an den Start. Jetzt ist er wieder zurück im Geschäft.