Erster Inder in der DTM: GetSpeed kommt mit Mercedes

GetSpeed Performance steigt in die DTM ein. Im Mercedes-AMG GT3 wird Arjun Maini sitzen, der erste indische Fahrer in der deutschen Traditionsserie.

Das nächste Team wagt den Schritt in die DTM: GetSpeed geht 2021 mit einem Mercedes-AMG GT3 an den Start. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Im Cockpit wird Arjun Maini sitzen, er ist damit der erste indische Fahrer in der Geschichte der DTM.

Für GetSpeed ist der Einstieg ein neues Kapitel. «Es ist das erste Mal, dass wir uns in einer Performance-orientierten Serie ausschließlich auf einen Fahrer im Fahrzeug konzentrieren können», sagt Teamchef Adam Osieka. «Das ist eine sehr komfortable Situation, denn bislang galt es immer die unterschiedlichen Vorlieben der Fahrer in einem Fahrzeug bei einem Langstreckenrennen unter einen Hut zu bringen. In der DTM gibt es diesbezüglich keine Kompromisse und ich erwarte packende Rennen und erstklassigen Motorsport.»

Auch für Maini beginnt in der DTM ein neuer Abschnitt seiner Karriere. «Ich freue mich sehr auf meine erste Saison in der DTM mit GetSpeed und dem Mercedes-AMG GT3», sagt Maini. «Ich kenne die DTM noch sehr aus meiner Zeit in der Formel-3-Europameisterschaft. Sie genießt weltweit einen guten Ruf und ist für mich die perfekte Gelegenheit, mich mit schnellen GT3-Piloten zu messen. Aktuell kann ich natürlich nur schwer einschätzen, wo ich im Vergleich zu meinen Mitstreitern stehe. Unabhängig davon ist jedoch mein Ziel, in der DTM gute Ergebnisse abzuliefern.»

GetSpeed Performance ist seit 2019 fester Bestandteil der internationalen GT3-Szene. Die Wurzel des in Meuspath nahe des Nürburgrings beheimateten Rennstalls ist die Nürburgring-Nordschleife. Seit 2013 ist das Team in der Nürburgring Langstrecken-Serie und beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring erfolgreich unterwegs.

Vor zwei Jahren folgte der Wechsel zu Mercedes-AMG und nach nur einem Jahr wurde GetSpeed offizielles Performance-Team. Neben den Nordschleifen-Einsätzen bestritt die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren Rennen in der GT World Challenge Europe, im International GT Open sowie in der deutschen GT4-Meisterschaft.