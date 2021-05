Fans aufgepasst: Zanardi-Doku auf Sky und bei Amazon

Einblicke in die besondere Persönlichkeit von Alex Zanardi bietet eine Dokumentation über seine monatelange Vorbereitung auf die 24 Stunden von Daytona. Gezeigt wird sie heute auf Sky und bei Amazon.

BMW-Markenbotschafter Alessandro Zanardi befindet sich nach seinem schweren Handbike-Unfall im Juni 2020 in der Rehabilitation. Seine Fans in aller Welt senden ihm ihre besten Wünsche. Mit seinem Kampfgeist und seiner beeindruckenden Persönlichkeit ist Zanardi ein Idol für viele.

Einblicke in diese Persönlichkeit bietet auch eine rund 50-minütige Dokumentation, die 2018 und 2019 über Zanardis monatelange Vorbereitung auf die 24 Stunden von Daytona im BMW M8 GTE gedreht wurde: «Alex Zanardi – Disability is all relative». Diese Dokumentation wird nun am Sonntag (2. Mai) auf dem deutschsprachigen TV-Sender Sky Sport F1 gezeigt.

Zanardi hat nach seinem Unfall nun ein Reha-Programm begonnen, in dem er sich in sehr guten Händen befindet. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, in dem es Lichtblicke gibt, aber leider auch immer wieder zu Komplikationen kommt.

Seine Familie hat der Ausstrahlung der Dokumentation ausdrücklich zugestimmt. Zanardi selbst hat sie vor seinem Unfall gesehen und war begeistert, wie emotional und eindrucksvoll seine «Road to Daytona» im Film aufgezeigt wird.

Der Titel des Dokumentarfilms spiegelt Zanardis Lebenseinstellung wider: «Disability is all relative» – «Einschränkungen sind relativ». In seinem Eingangszitat sagt er: «In gewisser Weise haben wir alle mit Einschränkungen zu tun. Es ist alles relativ. Das Leben ist eine Reise, und wir müssen unsere Grenzen akzeptieren. Kein Mensch kann fliegen wie ein Vogel. Also versucht man das Problem zu umgehen, wenn man es nicht überwinden kann.»

Es folgen exklusive Einblicke in die Zusammenarbeit von Zanardi und BMW Motorsport, inklusive einzigartiger Gänsehautmomente bei den Renneinsätzen in Misano und Daytona.

Zanardis Start im BMW M8 GTE des BMW Team RLL bei den «24 Hours Daytona» im Januar 2019 war eines von zahlreichen Highlights in der bis ins Jahr 2003 zurückreichenden Zusammenarbeit von Zanardi und BMW Motorsport, in der es ihm immer wieder gelang, Einschränkungen zu umgehen. Der Startschuss für das Daytona-Projekt fiel im Frühjahr 2018.

Die große Herausforderung war dieses Mal der Umbau des BMW M8 GTE auf Zanardis Bedürfnisse: Der Langstrecken-Einsatz sollte ohne Zanardis Prothesen möglich sein, er beschleunigte, bremste, lenkte und schaltete nur mit seinen Händen. Immer mit dabei – von ersten Vorbereitungen in München bis zum Finish des 24-Stunden-Rennens – war die Crew von Rückenwind Film. Acht Monate lang begleitete sie Zanardis «Road to Daytona».

Die rund 50-minütige Dokumentation «Alex Zanardi – Disability is all relative» wird am kommenden Sonntag, 2. Mai, um 19.30 Uhr auf Sky Sport F1 ausgestrahlt. Der Film ist zudem auch auf Amazon (in Deutschland, Großbritannien und den USA) verfügbar.