WirfuerdieEifel: Hilfe nach Hochwasser-Katastrophe

Die Motorsport-Gemeinde hat die Aktion #WirfuerdieEifel gestartet. Zahlreiche Motorsport-Stars unterstützen die Aktion, auch Sie können helfen. Wir haben alle Infos.

Die Bilder sind erschreckend: Die Hochwasser-Katastrophe hat im Westen Deutschlands für immense Schäden und großes Leid gesorgt. Der Nürburgring in der Eifel wurde von der Hochwasser-Katastrophe zwar nicht direkt getroffen.

Trotzdem wurden Truck-GP und IDM Superbike abgesagt: Die Region rückt in der Katastrophe zusammen, denn in der Gegend rund um die Traditionsstrecke herrscht «Land unter».

Der Ausnahmezustand in der Gegend hält weiter an. Die Bilder der Unwetterkatastrophe in der Eifel und den angrenzenden Regionen haben in vielen Menschen den Wunsch geweckt, den Betroffenen beizustehen.

Nun hat die Motorsport-Gemeinde die Aktion #WirfuerdieEifel gestartet. Zahlreiche Motorsport-Stars unterstützen die Aktion, darunter zum Beispiel Philipp Eng, Maro Engel, Sophia Flörsch, Daniel Juncadella, Nico Müller, Rene Rast, Mike Rockenfeller, Timo Scheider, Bernd Schneider, Bruno Spengler, Luca Stolz, Martin Tomczyk, Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde, Marco Werner und Hubert Haupt. Auch der ADAC und die DTM helfen den Menschen in der Region.

«Jeder von uns hat doch schon einmal in einem der Orte geschlafen, die nun überflutet wurden. Genau diese Menschen dort brauchen jetzt unsere Hilfe», sagt der ehemalige DTM-Fahrer Maro Engel.

«Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Nürburgring und die Eifel durch das 24h-Rennen, die NLS, die DTM oder das ADAC GT Masters kennt. Wichtig ist, dass wir die Kontonummer der Hilfsorganisation vor Ort möglichst weit verbreiten, denn unsere Unterstützung wird jetzt dringend gebraucht», sagte DTM-Champion René Rast.

«Wir freuen uns aber über jeden Fahrer, egal ob Profi oder Breitensportler, der diese Solidaritätsaktion mit den Menschen in der Eifel unterstützt», sagte der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider.

Wer die Menschen in der Eifel unterstützen möchte, sollte das Spendenkonto des Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau nutzen:

Kreissparkasse Ahrweiler

IBAN DE18 5775 1310 0000 1000 24

SWIFT MALADE51Ahr

Verwendungszweck: «Hochwasserhilfe #WirfuerdieEifel»

Weitere Konten und Infos: www.hochwasseradenau.de.

Die Organisatoren stehen mit dem Bürgerfonds im engen Kontakt. «Dadurch können wir sicher sein, dass jeder gespendete Euro auch den Opfern der Unwetterkatastrophe zugutekommt», so Martin Tomczyk.

Unter dem Hashtag #wirfuerdieeifel engagieren sich nicht nur Rennfahrer, sondern auch Teamchefs, Verbände, Firmen und Agenturen, die mit der Region rund um den Nürburgring verbunden sind, um ehrenamtlich Spenden für die Opfer der Unwetter Mitte Juli 2021 zu sammeln.

Der Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau wird durch Spenden finanziert, die Verbandsgemeinde sorgt für die Weiterleitung eingehender Gelder an Betroffene. Spenden an den Bürgerfonds sind steuerlich absetzbar.

Auch Sachspenden werden benötigt. Alle Infos zum Bedarf und Abgabestellen vor Ort gibt es unter www.nuerburgring.de.