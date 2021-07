DTM Lausitzring: Arjun Maini überrascht mit Bestzeit

Das erste freie Training zum Auftakt des zweiten DTM-Rennwochenendes auf dem Lausitzring mit einer Überraschung: Rookie Arjun Maini setzte die Bestzeit.

Erfolgreiche Premiere für Turn 1! Die DTM ist am Freitag erstmals durch die Steilkurve am Lausitzring gerast. Zunächst erhielten Teams und Fahrer am Morgen beim einem Track Test die Gelegenheit, sich an das Limit in der Kurve heranzutasten.

Am Mittag dann folgte das erste freie Training. 45 Minuten also, um sich intensiv auf die neue Streckenvariante vorzubereiten, einer Mischung aus Teilen des Triovals und Kurvenpassagen im Infield.

Im Vorfeld hatte es teilweise Bedenken gegeben, da die Belastungen in der Steilkurve für die Autos und die Reifen groß sind. Zwischenfälle gab es aber keine.

Kelvin van der Linde in Lauerstellung

Für eine kleine Überraschung sorgte Arjun Maini: Der GetSpeed-Pilot, der erste Inder in der Geschichte der DTM, setzte im Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit in der ersten offiziellen Session des Tages.

Er benötigte 1:31,882 Minuten für seine schnellste Runde. Damit verwies er HRT-Fahrer Maximilian Götz im Mercedes auf Platz zwei.Dritter: Formel-1-Ersatzfahrer Alex Albon im Ferrari.

Der aktuelle Gesamtspitzenreiter Kelvin van der Linde (Abt-Audi) landete mit 0,341 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Platz sechs, hinter den beiden Mercedes von Daniel Juncadella (GruppeM Racing) und Philip Ellis (Winward).

Das Duell der beiden DTM-Fahrerinnen entschied Esmee Hawkey (T3 Motorsport) für sich, sie ließ als 17. Sophia Flörsch (Abt) hinter sich. Letzter wurde Timo Glock, der allerdings auch mit technischen Problemen an seinem BMW zu kämpfen hatte.