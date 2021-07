GetSpeed: In Gedanken bei der gebeutelten Heimat 21.07.2021 - 16:39 Von Andreas Reiners

© DTM Arjun Maini

Die Flutkatastrophe hat in der Region rund um den Nürburgring für viel Leid gesorgt. Das dort beheimatete GetSpeed-Team will deshalb am zweiten DTM-Rennwochenende helfen.