Spielberg: Meister Rast ist zurück in der DTM!

Die DTM trägt in Spielberg das fünfte Rennwochenende aus. Mit von der Partie: Meister René Rast – allerdings in anderer Funktion als früher.

Der Meister ist zurück in der DTM! René Rast stattet der Traditions-Rennserie in Spielberg einen Besuch ab – allerdings in anderer Rolle als früher. «Ich darf an diesem Wochenende Timo Scheider bzw. Martin Tomczyk als Experte bei SAT.1 ersetzen, weil ich im Gegensatz zu den beiden verfügbar bin», erklärte der Wahl-Bregenzer lächelnd.

Scheider, engerer «Landsmann» von Rast in Vorarlberg, und der Rosenheimer Tomczyk sind im Rallycross bzw. auf der Nürburgring-Nordschleife im Einsatz.

Rast fand schnell Gefallen an der Rolle, auf die er sich bei Sat.1 im Rahmen der Extreme E vorbereiten konnte – bei der neuen Elektro-Rennserie war er im Mai auch schon als Experte dabei.

«Er war anfangs etwas nervös, was mich wunderte, bei all seiner fachlichen Routine, aber er war bald mittendrin», erläuterte Kommentator Edgar Mielke, der von seinem Kurzzeit-Partner angetan ist.

Was seine sportliche Zukunft betrifft, hat der bisherige Audi-Pilot in der Formel E noch keine News bereit. Während der bisherigen Übertragungen aus Spielberg wurde Rast von Mielke darauf angesprochen, auch wir haben nachgefragt, doch Rast lässt sich nichts entlocken. «Seit dem Finale in Berlin hat sich noch nichts getan.»

Dass Max Günther als neuer Nissan-Fahrer bestätigt wurde, «hat mich doch ein wenig überrascht. Ich dachte, er würde bei Andretti bleiben.»

Mit Günthers Wechsel an die Seite von Sébastien Buemi ist auch die geringe Möglichkeit für Alex Albon in der Formel E wohl vorbei, für den – das ließ er in Spielberg neuerlich durchblicken – die Rückkehr als Stammpilot in die Formel 1 absolute Priorität hat.

Hinter den Kulissen war zu hören: Es gäbe wohl eine gute Chance bei den Indycars, doch von den Verdienstmöglichkeiten sind die Amerikaner meilenweit vom F1-Niveau entfernt…

Wenn Red Bull ein Heimspiel hat, sind meistens viele Freunde «der Familie» zu Gast: So auch Rallye-Champion Sébastien Ogier, der seine Gattin Andrea Kaiser (berichtet für SAT.1) begleitet und sich auf dem Red Bull Ring ein entspanntes Wochenende vor der Rallye Akropolis nächste Woche gönnt, in die er als WM-Führender geht.

Weiters werden aus dem Skizirkus der bayrische Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Ex-Champion Marcel Hirscher erwartet.