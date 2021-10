DTM: Van der Linde in letzter Sekunde auf die Pole 03.10.2021 - 11:02 Von Andreas Reiners

© LAT Kelvin van der Linde

Was für ein Schlussspurt: Kelvin van der Linde sichert sich in letzter Sekunde die Pole Position für das 14. Saisonrennen in Hockenheim. Sein erster Verfolger Liam Lawson stellt seinen Ferrari auf Startplatz drei.