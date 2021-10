Showdown mit Killing: Wird Mielke wieder zerstört?

Am Norisring wird nicht nur der neue DTM-Champion ermittelt. Am Freitag treten auch erneut Moderator Matthias Killing und Kommentator Eddie Mielke gegeneinander an.

Jetzt gibt es keine Ausreden mehr: Nach dem Training auf dem Red Bull Ring in Spielberg wird es am Freitag auf dem Norisring ernst. Denn dann setzen die beiden Sat.1-Kollegen Matthias Killing und Eddie Mielke ihr Duell fort.

Diesmal allerdings in einem richtigen Rennen, wie gehabt in einem BMW M2. Wer das Spektakel live erleben will: ran.de überträgt das Rennen ab 17.45 Uhr im Livestream.

«Am Freitag ruht die Freundschaft zwischen @matthiaskilling und @eddiemielkeofficial für einige Minuten. Denn dann treffen sich die beiden #ranracing-Kollegen auf der Rennstrecke zum epischen Duell!», kündigt ran den Showdown an: «Im Freien Training in Spielberg war Matthias noch schneller. Schlägt Eddie im Zweikampf Rad an Rad auf dem engen Stadtkurs am Norisring zurück?»

Zur Erinnerung: In Spielberg erteilte Killing seinem Kollegen eine Lehrstunde. Vier Runden drehten beide. Beim M2-Cup liegt die Bestzeit bei 1:42 Minuten. Mielke ist 1:57 Minuten gefahren, doch Killing hatte Mielke bereits in seiner ersten Runde mal eben um fünf Sekunden unterboten, am Ende war er sieben Sekunden schneller. Welten.

«Ich habe ganz schön gelitten unter den sieben Sekunden», gab Mielke zu: «Es war nicht mein Tag, doch ich bin super beeindruckt vom späten Bremspunkt von Matthias vor der ersten Kurve. Ich habe es versucht, ich habe mich aber nicht getraut, so spät zu bremsen. Außerdem ist mir auf einmal die GoPro entgegengeflogen. Ich hatte vorher schon die Hosen voll, aber da hatte ich so richtig die Hosen voll.»