BMW M4 GT3 am Start: Teile des Potenzials gezeigt 13.10.2021 - 09:14 Von Andreas Reiners

© BMW Der M4 GT3

Der BMW M6 GT3 hat in der DTM am Norisring seinen letzten Einsatz absolviert, er wird 2022 vom M4 GT3 abgelöst. Der war am Wochenende in Barcelona am Start.