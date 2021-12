DTM 2022: Ein Event gestrichen, Assen komplett raus

Der Kalender für die Saison 2022 ist fix: Ein Rennwochenende wurde gestrichen, außerdem wurde der Vertrag mit Assen vorzeitig aufgelöst.

Die DTM wird auch 2022 acht Rennwochenenden austragen. Wie die ITR am Donnerstag bekanntgab, fällt ein ursprünglich geplantes Event weg: Der bislang im Kalender mit «TBA» versehene Termin vom 3. bis 5. Juni 2022 findet nicht statt und wird ersatzlos gestrichen. Eigentlich sollte an dem Wochenende in Assen gefahren werden.

Am Ende sorgten finanzielle und logistische Gründe für die Rückkehr zu acht Events. «Mit der Begrenzung des Kalenders kommen wir unter anderem dem Wunsch der Teams nach, den Juni-Termin zu überdenken und die Saison 2022, wie auch die letzte, an acht Rennwochenenden auszutragen», sagte Frederic Elsner, Director Event & Operations; «Der logistische Aufwand wäre mit einem zusätzlichen Auslands-Event im Juni, wo an jedem Wochenende mindestens eine große Motorsportveranstaltung vorgesehen ist, zu groß gewesen.»

Eine weitere schlechte Nachricht: Die Veranstaltung in Assen fliegt erst einmal komplett aus dem DTM-Kalender, denn die ITR hat am Donnerstag auch die vorzeitige Auflösung des Vertrags mit der LDP International b.v. bekanntgegeben. Die sind seit 2019 Veranstalter der Rennen auf dem TT-Circuit Assen in den Niederlanden.

Dabei ging es vor allem um finanzielle Belange. «Nach drei Jahren harter Arbeit mit der ITR haben wir beschlossen, unseren Vertrag für die nahe Zukunft nicht fortzusetzen», sagte Promoter Lee van Dam.

Assen sei eine Veranstaltung, die nicht von der Rennstrecke organisiert werde, «sondern von uns als externem Promotor», so van Dam: «Aufgrund der gestiegenen Kosten für die Veranstaltung in Folge der COVID-19 Pandemie haben wir versucht, unseren Vertrag neu zu verhandeln, aber wir haben keine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden und das weitere Vorgehen gemeinsam beschlossen.»

ITR-Geschäftsführer Benedikt Böhme: «Wir haben in langen Gesprächen immer wieder versucht, die Wirtschaftlichkeit in ein für beide Seiten akzeptables Verhältnis zu setzen. Am Ende sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag frühzeitig aufzulösen.»

2022 steht zum Auftakt mit dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão eine Premiere an, denn nie zuvor wurde ein DTM-Rennen auf dem Kurs in Portugal ausgetragen. Weitere Rennen in Imola, Spa, auf dem Red Bull Ring, dem Lausitzring, Norisring, Nürburgring und beim Finale am Hockenheimring folgen.

Rennkalender 2022 der DTM

1. Autódromo Internacional do Algarve (POR), 29. April-01. Mai 2022

2. DEKRA Lausitzring Turn 1 (GER), 20.-22. Mai 2022

3. Imola (ITA), 17.-19. Juni 2022

4. Norisring (GER), 01.-03. Juli 2022

5. Nürburgring (GER), 26.-28. August 2022

6. Circuit de Spa-Francorchamps (BEL), 09.-11. September 2022

7. Red Bull Ring (AUT), 23.-25. September 2022

8. Hockenheimring (GER), 07.-09. Oktober 2022