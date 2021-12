DTM-Hammer: Timo Bernhard kommt mit Porsche

Die DTM kann das nächste Team und den nächsten Porsche begrüßen: Der zweimalige Langstrecken-Weltmeister und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard steigt ein.

Namhafter Neuzugang für die DTM: Timo Bernhard geht 2022 mit seinem Team und einem Porsche 911 GT3 R an den Start. Das verkündete die Rennserie am Freitag. Mit dem 23 Jahre alten Porsche-Werksfahrer Thomas Preining aus Österreich steht auch bereits der Fahrer fest.

Der zweimalige Langstrecken-Weltmeister und Le-Mans-Sieger Bernhard hatte der DTM in der vergangenen Saison auf dem Nürburgring einen Besuch abgestattet und sich mit DTM-Chef Gerhard Berger über einen möglichen Einstieg ausgetauscht.

Und der Porsche für die DTM ist nicht alles: Das KÜS Team Bernhard wird darüber hinaus mit zwei Porsche Cayman RS Clubsport im Nachwuchsleistungszentrum DTM Trophy antreten.

«Das ist eine ganz neue Herausforderung», sagt Bernhard zum DTM-Einstieg. «Ich bin sehr stolz darauf, unser neues Top- Programm für die Saison 2022 verkünden zu dürfen. Wir werden mit einem Porsche 911 GT3 R in der DTM an den Start gehen. Ich denke, nach sechs Jahren im ADAC GT Masters sind wir gut darauf vorbereitet. Mit unserem Fahrer Thomas Preining haben wir eine wichtige Konstante im Team. Ich weiß um seine Qualitäten und bin sehr froh, dass er Teil unseres Programms ist.»

Damit sind für 2022 nach den beiden Boliden des Teams SSR Performance drei Porsche in der Startaufstellung. Im Vergleich zu 2021 ist das KÜS Team Bernhard nach SSR und Grasser Racing das dritte neue Team. Die DTM 2022 startet vom 29. April bis 1. Mai im portugiesischen Portimao in die neue Saison.

Timo Bernhard und sein Vater Rüdiger gründeten 2010 das KÜS Team Bernhard, das zunächst im Rallyesport startete und seit 2016 auch auf der Rundstrecke vertreten ist. Mit dem legendären 911-er erzielte das Team zahlreiche Siege und Podiumsplatzierungen.

Der 23 Jahre alte Thomas Preining aus Linz in Österreich, Sohn eines erfolgreichen Motorrad- Rennfahrers, gewann 2017 den Porsche Carrera Cup Deutschland und ist seitdem bei Porsche als Werksfahrer unter Vertrag. «Ich bin super aufgeregt und motiviert für die DTM im kommenden Jahr. Seit ich davon weiß, bin ich jeden Tag fleißig am Arbeiten. Schließlich will ich bestmöglich auf diese Saison vorbereitet sein, um gleich gut ins das Projekt reinzustarten. Ich habe vollstes Vertrauen ins Team und in alle Beteiligten. Ich denke, dass mit uns auf jeden Fall zu rechnen sein wird und dass wir was reißen können», sagte Preining, der schon 2021 in anderen Rennserien für das KÜS Team Bernhard startete und in der DTM mit der Startnummer 24 in die Rennen gehen wird.

«Das wird eine sehr spannende Saison in der DTM, davon bin ich fest überzeugt», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Dachorganisation ITR. «Mit dem Team von Timo Bernhard sowie SSR Performance und Grasser Racing haben wir schon jetzt drei neue Teams, die mit ihren großartigen Erfolgen im GT-Rennsport auch in der DTM stark auftrumpfen werden und die Competition noch intensiver machen. Die Fans können sich auf eine spannende Saison freuen, auf neue Teams und natürlich auch auf Porsche als weitere feste Marke in der DTM.»