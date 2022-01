Flörsch-Ersatz gefunden: Abt holt Top-Talent Feller

Nach dem Aus von Sophia Flörsch setzt Abt Sportsline in der DTM 2022 trotzdem ein drittes Auto ein. Das wird mit dem Schweizer Top-Talent Ricardo Feller besetzt, immerhin amtierender GT-Masters-Champion.

Trotz des Abschieds von Sophia Flörsch wird Abt Sportsline 2022 ein drittes Auto einsetzen. Das Cockpit erhält ein Top-Talent: Der Schweizer Ricardo Feller wird Teamkollege von René Rast und Kelvin van der Linde. Das bestätigte Abt am Dienstag.

«Mein Traum war von Anfang an die DTM», sagt der 21-jährige Feller. «Mir ist bewusst, dass 2022 eine Challenge wird. Unabhängig von meinem Teamkollegen wird die Competition in der DTM wahrscheinlich noch einmal stärker sein als im vergangenen Jahr. Ich will mich mit den Besten messen – und die fahren aktuell in der DTM. Ich finde es schön, nach dem GT-Masters-Gewinn nun den Schritt in die DTM machen zu können.» Feller stieg 2017 in das GT Masters ein, das er 2021 gemeinsam mit Christopher Mies gewann.

Flörschs Einsatz war 2021 dank des Technologieunternehmens Schaeffler finanziell gestemmt worden, Fellers Cockpit wird durch die Scherer Gruppe und HYLO ermöglicht.

«Es ist mega, dass wir auch in diesem Jahr drei Autos in der DTM einsetzen können», sagt Teamchef Thomas Biermaier. «Mit René, Kelvin und Ricardo haben wir drei Fahrer, die alle um den Titel kämpfen können. Trotz seines jungen Alters hat Ricardo bereits mehrere Jahre Erfahrung mit dem Audi R8 LMS und ist einer der Schnellsten auf diesem Auto. Und ich denke, er passt auch als Typ sehr gut zu uns.»

Die Vorfreude ist auch bei der Crew des dritten Abt-Autos groß, denn Flörsch konnte 2021 nur zwei Mal in die Punkte fahren. «Die Crew unseres dritten Autos hat eine ziemlich frustrierende DTM-Saison 2021 hinter sich», sagt Hans-Jürgen Abt. «Nun leuchten die Augen wieder. Ich bin sicher, dass Ricardo das nötige Talent hat, sich in der DTM zu etablieren und ein ganz Großer werden kann. Wir alle bei Abt freuen uns auf ihn.»