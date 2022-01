DTM: Abt verliert Technikchef Modlinger an Porsche

Abt Sportsline muss einen personellen Verlust verkraften: Florian Modlinger verlässt den Rennstall und wechselt zu Porsche.

Herber Verlust für Abt Sportsline: Technikchef Florian Modlinger verlässt den Rennstall, geht zu Porsche und verstärkt dort das Management-Team. Modlinger hat die Position des Leiters Werksmotorsport Formel E übernommen. Die Saison in der Elektro-Rennserie beginnt am 28./29. Januar in Saudi-Arabien.

Der 41-jährige Modlinger begann seine Karriere im Motorsport im Jahr 2005 und zeichnete sich in verschiedenen Funktionen aus, unter anderem als Renningenieur, Entwicklungsingenieur und Technischer Direktor.

Unter seiner Leitung gewannen Teams die Fahrer- und Teamtitel in der FIA GT1-Weltmeisterschaft und der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft sowie die Fahrer-, Team- und Herstellerkrone in der DTM.

Modlinger hat hohe Erwartungen an seine erste Saison mit Porsche. «Von außen betrachtet hat das Team in der vergangenen Saison große Fortschritte gemacht und geht nun als hochmotivierte Einheit in seine dritte Saison. Die Ziele sind ganz klar, konstant starke Leistungen zu bringen und Rennen zu gewinnen», sagt er.

Neben der Arbeit mit dem Team freut er sich auf die «spannende Herausforderung, der glanzvollen Motorsportgeschichte von Porsche Siege und Titel in der Formel E hinzuzufügen. Ich bin überzeugt, dass jeder sein Bestes geben wird, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen.»