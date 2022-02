Glock und Massa: Kumpel auf einem neuen Level

2008 verlor Felipe Massa mit Ferrari den WM-Titel auf den letzten Metern des Brasilien-GP an Lewis Hamilton. Viele geben bis heute Timo Glock die Schuld dafür. Nach der Aussprache folgt ein gemeinsames Rennen.

Felipe Massa nimmt die WM-Niederlage von 2008 inzwischen mit Humor. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Etwas mehr als 13 Jahre ist es inzwischen her, dass er 39 Sekunden lang Formel-1-Weltmeister war, ehe Lewis Hamilton auf den letzten Metern des Brasilien-GP noch Timo Glock überholte und sich so den Titel sicherte.

Doch Massa kann darüber lachen, dass ihm der Vergleich mit dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 vorgelegt wird. Der Klub war 2001 immerhin für vier Minuten und 38 Sekunden deutscher Meister, ehe mal wieder die Bayern zuschlugen. Ein Umstand, an dem Schalke heute noch zu knabbern hat.

Der frühere Ferrari-Star Massa findet hingegen, dass er damals nichts verloren hat. «Ich habe das Rennen gewonnen und mein Bestes gegeben. Wir haben bis zum Ende gekämpft, ich muss mir nichts vorwerfen. Wenn ich in der letzten Kurve überholt worden wäre, wäre es eine andere Sache», sagte er der Welt.

Er habe diesen vermeintlichen Titel nie gefeiert, sagte Massa: «Mir war immer bewusst, dass es eng ist und noch viel passieren kann. Aber natürlich denkt man in so einem Moment: ,Wie kann das passieren?!‘»

Timo Glock werden bis heute Vorwürfe gemacht, weil einige Fans glauben, er hätte sich gegen Lewis Hamilton mehr zur Wehr setzen müssen. Beim Rennen in Brasilien kam es 2021 zur Aussöhnung. Massa sagte in einem gemeinsamen Interview für die englische Sky: «Ich habe nie auch nur einen Moment gedacht, dass hier von Timo Absicht im Spiel war.»

«Als ich die Ziellinie kreuzte, war ich mir meines Sieges sicher, aber nicht meines Titels. Kurz darauf war dieser Traum geplatzt. Als ich später die TV-Bilder sah, taten mir die Bilder meiner Familie am meisten weh, wie sich sich zuerst freuten und dann alles vorbei war. Zum Glück habe ich das nicht gesehen, bevor ich aufs Siegerpodest ging! Es war das emotionalste Rennen meiner Karriere, mit all diesen Fans, die mich zum Titel brüllen wollten. Immerhin konnte ich vor meinem Publikum gewinnen. Letztlich ist der Titel nicht in Brasilien verloren gegangen, sondern in Singapur, als ich mit dem Tankschlauch losfuhr.»

Timo Glock gab zu: «Ich habe immer ein wenig Schiss gehabt, Felipe auf die WM-Entscheidung anzusprechen.» Felipe Massa: «Das wäre nicht nötig gewesen. Die Leute müssen verstehen, dass Timo nichts falsch gemacht hat. Und ich hegte auch nie einen Groll gegen Timo.»

Dann lehnt sich der kleine Brasilianer mit dem großen Herzen zu Glock hinüber: «Komm, drück mich mal, du hast das verdient!»

«Ich fühle mich 100 Kilo leichter», sagte ein sichtlich erleichterter Glock.

Jetzt wird die neue Freundschaft auf ein neues Level gehoben, denn beide fahren am kommenden Wochenende gemeinsam im «Doubles Race» zum Auftakt der brasilianischen Stock Car Pro Series – in Interlagos. Das Duo fährt dann einen Chevrolet Cruze.

Massa hatte die Idee Ende 2021. «Ich habe sie mit meinen Sponsoren besprochen, die schnell zugestimmt haben. Abgesehen davon, was es bedeutet, mit Timo ein Team im gesamten Kontext des Motorsports zu bilden, ist es klar, dass wir auch auf ein positives Ergebnis aus sind.»

«Ich verfolge die Stock-Car-Series», sagte Glock, der schnell zusagte: «Man sieht, dass es ein schwierig zu fahrendes Auto ist, aber Felipe hat mir bereits einige Bilder der Onboard-Kamera geschickt, damit ich das Auto verstehen kann. Es wird viel Spaß machen, denn in der Meisterschaft gibt es 'große Namen' und viele schnelle Fahrer. Ich hoffe, dass ich auch schnell fahren kann.»