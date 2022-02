DTM und Co.: Mercedes-AMG verkündet Fahrer-Kader

Mercedes-AMG hat den Fahrerkader für 2022 bekanntgegeben. Neu ist unter anderem DTM-Rennsieger Lucas Auer. Wie die Fahrer auf die DTM-Teams verteilt werden, ist noch offen.

Das Line-up für 2022 umfasst damit insgesamt 17 Piloten, die die internationalen Kunden- und Performance-Teams bei ausgewählten Renneinsätzen unterstützen.

Maximilian Buhk, Maro Engel, der amtierende DTM-Meister Maximilian Götz, Thomas Jäger, Luca Stolz, Jules Gounon (FRA), Dani Juncadella (ESP) und Raffaele Marciello (SUI) werden als Performance-Fahrer erneut in den GT-Serien der Welt antreten und dabei mit dem Mercedes-AMG GT3 unterwegs sein.

Ergänzt wird die Equipe durch Philip Ellis (SUI), der im vergangenen Jahr noch als Junior im Customer Racing Programm von Mercedes-AMG aktiv war und in der Winterpause zum Performance-Fahrer aufstieg. Der 29-Jährige hatte sich durch seinen DTM-Sieg am Lausitzring und den Triumph beim 24-Stunden-Rennen von Daytona in der vergangenen Saison für diesen Karrieresprung empfohlen. Ellis‘ letztjähriger DTM-Teamkollege Lucas Auer erweitert nun ebenfalls den Kreis der Performance-Fahrer.

Zur gezielten Nachwuchsförderung setzt Mercedes-AMG auf ein markeneignes Junior-Programm. Dort bekommen aufstrebende Talente die Chance, sich auf höchstem Niveau in einem Mercedes-AMG GT3 zu beweisen. Wie schon 2021 werden in dieser Saison Patrick Assenheimer, Fabian Schiller und Arjun Maini (IND) auf besondere Weise gefördert. Dazu gesellt sich in diesem Jahr Mikaël Grenier, der zuletzt in der GT World Challenge America überzeugen und mit SunEnergy1 Racing die Pro-Am-Meisterschaft in der Intercontinental GT Challenge gewinnen konnte.

Als sogenannte Experts verstärken Adam Christodoulou (GBR), Manuel Metzger (GER) und Daniel Morad (CAN) den Kader und widmen sich individuellen Aufgaben. So konzentrieren sich Christodoulou und Metzger 2022 ausschließlich auf das Nordschleifen-Programm und starten in der Nürburgring Langstrecken-Serie sowie beim legendären 24-Stunden-Rennen. Morad unterstützt als E-Sports-Spezialist die Weiterentwicklung des internen Sim-Racing-Engagements.

Darüber hinaus sind die Programme der Fahrer individuell zusammengestellt. Die GT3-Routiniers, Junior-Piloten und Neuzugänge kommen 2022 unter anderem in der DTM, dem ADAC GT Masters, der GT World Challenge und internationalen Langstreckenrennen sowie in diversen weiteren Serien zum Einsatz. Wie die Fahrer auf die verschiedenen DTM-Teams verteilt werden, wird noch kommuniziert.