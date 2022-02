Andere Pläne: Rowe verlässt die DTM nach einer Saison 15.02.2022 - 15:25 Von Andreas Reiners

© DTM Timo Glock

In der Debüt-Saison der GT3-DTM war Rowe am Start, wird 2022 aber nicht mehr in der Traditions-Rennserie antreten. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt.