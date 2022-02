Bortolotti und Co.: So geht GRT in die DTM-Saison

Das Grasser Racing Team absolviert 2022 die erste Saison in der DTM. Nach der Verpflichtung des sportlichen Leiters Manuel Reuter hat GRT jetzt auch das komplette Fahrer-Aufgebot bekanntgegeben.

Das Aufgebot für 2022 steht fest: Das Grasser Racing Team setzt in seiner DTM-Debüt-Saison wie erwartet auf Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti als Speerspitze.

Neben dem Italiener werden der Schweizer Rolf Ineichen, der Österreicher Clemens Schmid und der Italiener Alessio Deledda die vier Lamborghini Huracan GT3 Evo pilotieren.

Bortolotti, ehemaliger Formel-2-Champion und einst Formel-1-Testfahrer, fährt seit 2015 für GRT und erzielte seitdem 17 Siege, 21 Pole Positions und 35 Podiumsplätze. Mit GRT gewann der 32-Jährige auch die Langstrecken-Klassiker in Daytona und Sebring sowie den Titel in der Blancpain GT Serie. Bortolotti hat 2021 bereits DTM-Luft geschnuppert, als er für T3 Motorsport einen Gaststart absolvierte und Zweiter wurde.

«Ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr mit GRT in der DTM zu fahren. Es wird ein Privileg sein, den Lamborghini in dieser legendären Meisterschaft zu bewegen», so Bortolotti, der vor sieben Jahren von der Lamborghini Squadra Corse verpflichtet wurde.

«Die DTM ist eine sehr beliebte und prestigeträchtige Meisterschaft. Die besten Automarken, hochkarätige Teams und sehr starke Fahrer treten dort gegeneinander an», erklärt Giorgio Sanna, Leiter Lamborghini Motorsport, zum Engagement der italienischen Sportwagen-Marke. «Es wird ein aufregendes Jahr für unser Team und ich bin sehr stolz darauf, Mirko und Rolf an Bord zu haben. Sie sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unserer Mannschaft und waren maßgeblich an einigen unserer größten Erfolge beteiligt», blickt Teamchef Gottfried Grasser auf die neue Herausforderung.

Der ehemalige DTM/ITC-Champion und zweimalige DTM-Vizemeister Manuel Reuter, der im Januar die Funktion des Teammanagers und sportlichen Leiters im Grasser Racing Team übernommen hat, ist überzeugt: «Unser Line-up bietet eine perfekte Konstellation für unsere Debütsaison in der DTM. Mit Mirko haben wir einen absoluten Siegfahrer und erstklassigen Teamleader. Er ist eine fantastische Benchmark, von der die anderen Piloten profitieren werden.»

Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Organisation ITR: «Wir wissen das enorme Engagement seitens Lamborghini sehr zu schätzen. Mit Mirko Bortolotti kommt ein Fahrer in die DTM, der das gesamte Fahrerfeld noch einmal mehr aufwertet.»

«Unsere Vorfreude auf die neue DTM-Saison wächst mit jedem Tag. Die Qualität der Fahrer und Teams verspricht für jedes Rennen spannende, enge Duelle», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR. «Teamchef Gottfried Grasser hat sich ein Top-Team zusammengestellt: Mit Manuel Reuter als Teammanager und sportlicher Leiter und dem Fahrer-Quartett rund um Mirko Bortolotti. Er ist einer der weltbesten GT-Rennfahrer.»