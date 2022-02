DTM-Coup: David Schumacher 2022 im Mercedes

Die DTM bekommt einen namhaften Zugang: David Schumacher feiert 2022 sein Debüt in der Traditions-Rennserie. Er wird dabei in einem Mercedes-AMG GT3 sitzen.

Der nächste Schumacher ist da: David Schumacher feiert 2022 sein Debüt in der DTM. Der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher wird beim Mercedes-Kundenteam Winward Teamkollege von Meister Maximilian Götz und Lucas Auer. Das hat der Rennstall offiziell bestätigt.

Ein kompletter Rookie ist der 20-Jährige nicht: Schumacher hatte im vergangenen November einen Test für das HRT-Team bestritten, er konnte sich damals mit dem Mercedes-AMG GT3 immerhin schon einmal vertraut machen. Schumacher kommt aus dem Formelsport.

«Zwischen den beiden Fahrzeugkategorien liegen Welten», sagt David Schumacher, der am Mittwoch dieser Woche im portugiesischen Portimão erste Testfahrten für sein neues Team absolviert. «Alleine auf Grund des viel höheren Gewichts muss man den GT3 viel sanfter fahren als das Formelauto. Vom ABS war ich anfangs regelrecht schockiert, das kannte ich im Rennwagen ja überhaupt nicht. Dennoch habe ich mich schnell im Mercedes-AMG GT3 wohlgefühlt. Der macht richtig Laune», schwärmt der 20-Jährige.

Die Erwartungen für seine erste Saison in der DTM setzt der Rookie bewusst nicht zu hoch an: «Mir ist bewusst, dass ich viel lernen muss, um in dieser unglaublich hochklassigen Rennserie zu bestehen. Mein Ziel fürs erste Jahr ist es, mich ans Rennauto zu gewöhnen und die vielen Details aufzunehmen, die in der DTM wichtig sind. Mit Lucas und Maximilian habe ich zwei sehr erfahrene Teamkollegen, an denen ich mich orientieren kann.»

Winward-Teamchef Christian Hohenadel: «Wir alle wissen, wie hoch die Trauben in der DTM hängen, von daher kann seine erste Saison in diesem knallharten Konkurrenzumfeld nichts anderes als ein Lehrjahr sein. Wir werden ihn dabei mit all unserer Erfahrung nach Kräften unterstützen. Ich bin überzeugt, David wird uns mit seinem Talent, seinem Fleiß und seinem Teamgeist viel Freude machen! Die perfekten Gene bringt er ja zweifellos mit.»

Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR, freut sich über den prominenten Neuzugang. «Dass David Schumacher 2022 in der DTM an den Start gehen wird, freut uns natürlich. Der Name Schumacher steht im internationalen Rennsport für Erfolg und auch David hat bereits sehr gute Ansätze im Formelsport gezeigt. Das Fahrerfeld in der DTM ist extrem professionell, der Wettbewerb hart umkämpft – das wird ganz bestimmt ein intensives Jahr für ihn. Aber ich bin mir sicher, dass er und sein Team das gemeinsam gut meistern werden. Die Fans können sich schon jetzt auf eine super spannende Saison freuen.»

Ein Schumacher in der DTM hat übrigens Tradition. 1990 und 1991 absolvierte Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher fünf Gaststarts in der DTM. Davids Vater Ralf fuhr zwischen 2008 und 2012 insgesamt 52 Rennen in der DTM.

David Schumacher hatte 2021 seine zweite Formel-3-Saison absolviert. Nachdem er im ersten Jahr nicht einmal in die Punkte fahren konnte, steigerte er sich deutlich, ein Rennen konnte er gewinnen und wurde mit 55 Punkten Gesamtelfter. Er hatte lange offengelassen, wie es weitergeht. Er verlässt nun den Formelsport und wird sich auf die GT3-Schiene konzentrieren.