Dicke Spende: Berger gewinnt «unglaubliches Duell» 22.02.2022 - 17:11 Von Andreas Reiners

© LAT Gerhard Berger

DTM-Chef Gerhard Berger hat in der Samstagabend-Show «Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell» abgeräumt. Unter anderem spendete der Österreicher 30.000 Euro an die Stiftung «Wings for Life».