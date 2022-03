DTM: Porsche-Team SSR Performance verkündet Fahrer

Bereits im Dezember hat das Porsche-Team SSR Performance seinen DTM-Einstieg verkündet. Jetzt stehen auch die beiden Fahrer für 2022 fest.

SSR Performance hat sich Zeit gelassen: Im Dezember verkündete der Rennstall den Einstieg in die DTM mit zwei Porsche 911 GT3 R, jetzt stehen auch die Fahrer fest. Das Team aus München setzt in der DTM-Saison 2022 auf Porsche-Werksfahrer Laurens Vanthoor und Porsche-Vertragsfahrer Dennis Olsen.

Vanthoor feiert nach Erfolgen wie dem Sieg in der IMSA GTD Wertung, dem 24h Rennen von Spa und dem 24h Rennen von Le Mans seine Debütsaison in der Meisterschaft. Der Norweger Olsen gilt als Routinier im Porsche und konnte die 12 Stunden von Bathurst und 9 Stunden von Kyalami für sich entscheiden.

SSR Performance hatte in der vergangenen Saison mit einem Gaststart auf dem Nürburgring bereits «reingeschnuppert», der Porsche war damals der erste, der in der Geschichte der DTM am Start war.

Michael Ammermüller konnte unter anderem mit einem Startplatz in der zweiten Reihe das Potenzial des 911-er aufzeigen. Allerdings erwischte der Rennstall ein wildes Wochenende mit zahlreichen Kollisionen, in die auch der eigene Bolide verwickelt war.

«Ich bin überaus zufrieden mit der Auswahl und der Bereitstellung der Fahrer von Porsche für dieses Projekt. Ich bin überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe haben und sowohl mit der #92 als auch mit der #94 erfolgreich an den Start gehen können. Bereits bei den 24h von Daytona haben beide eine top Leistung gezeigt. Laurens‘ Zweikampf hat die ganze Welt gesehen, aber auch die Stints von Dennis waren richtig stark. Ich freue mich auf die Saison!», sagte Geschäftsführer Stefan Schlund.

Laurens Vanthoor: «Ich freue mich riesig auf die Saison. Das Team hat sich in so kurzer Zeit einen Namen im Sport gemacht und ich freue mich darauf, nun mit ihnen zu arbeiten. Es ist definitiv eine Ehre, als erster Porsche in der DTM anzutreten. Es wird mit Sicherheit keine einfache Saison, weil die Konkurrenz sehr stark ist. Dennoch haben wir den Anspruch, erfolgreich zu sein. Es ist eine Weile her, allein im Fahrzeug zu sitzen – die Motivation ist dementsprechend hoch. Von mir aus kann es los gehen!»

Dennis Olsen: «Ich freue mich sehr auf die DTM! Für mich ist es eine tolle Herausforderung in einem so starken Fahrerfeld an den Start zu gehen. Ich bin stolz darauf, einer der ersten Porschefahrer in der Meisterschaft zu sein und bin davon überzeugt, dass das Package von SSR in Kombination mit Larry als Teamkollege stimmt. Ich bin bereit!»

Nach einer ersten erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr zeigt sich auch Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR, glücklich über das saisonale Engagement und das Fahreraufgebot: «Die Erfolge des Teams sprechen für sich und die Vergangenheit hat gezeigt, dass mit dem Team zu rechnen ist. SSR Perfomance geht mit einem in der GT-Szene bekannten Fahreraufgebot in die Saison. Zudem freuen wir uns, mit Dennis Olsen den ersten Norweger überhaupt in der DTM begrüßen zu dürfen und damit über eine weitere Nation, nämlich die 32., in diesem internationalen Wettbewerb.»