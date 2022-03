DTM 2022: BMW-Teams lassen die Hüllen fallen

Die neue DTM-Saison rückt näher, und die ersten Teams lassen die Hüllen fallen. Am Donnerstag zeigen Walkenhorst und Schubert 2022 ihre BMW M4 GT3.

Die vier BMW M4 GT3 tragen die Farben und Schriftzüge von langjährigen BMW-Partnern, die der DTM auch in ihrer GT3-Ära die Treue halten: Konkret sind das Catl, iQOO, Puma, RoboMarkets, Schaeffler und Shell.

Der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann wird für Walkenhorst Motorsport wieder in seine «Green Machine» steigen. Schaefflers und Wittmanns Markenzeichen ist bereits seit der DTM-Saison 2019 die grüne Farbe des jeweiligen Fahrzeugs. Sein Teamkollege Esteban Muth wird in einem BMW M4 GT3 sitzen, der die Schriftzüge der BMW M Motorsport Partner Catl und iQOO trägt.

Für Schubert Motorsport geht Sheldon van der Linde wie bereits zu den Class-1-Zeiten der DTM in den Farben von Shell an den Start. Das Fahrzeug von van der Lindes Teamkollege Philipp Eng hat das Design von RoboMarkets, das ebenfalls bereits vom BMW M4 DTM aus der Class-1-Ära bekannt ist. Puma ist Official Supplier für die BMW M Motorsport Rennbekleidung.

«Das Gesicht der DTM mag sich nach dem Ende der Class-1-Ära geändert haben, aber sie hat mit Blick auf die Rennaction, die beeindruckende Zahl an Einschreibungen für diese Saison und das hochklassige Teilnehmerfeld aus Teams und Fahrern nicht das Geringste von ihrer Attraktivität eingebüßt», sagt Timo Resch, Vice President Customer, Brand and Sales der BMW M GmbH. «Ich freue mich sehr, dass unsere langjährigen BMW M Motorsport Partner das große Potenzial der Plattform DTM wie wir weiterhin erkennen und sich dazu entschlossen haben, die 2022 antretenden BMW M Motorsport Teams Walkenhorst Motorsport und Schubert Motorsport zu unterstützen.»