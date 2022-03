HRT zeigt Design des zweiten Mercedes-AMG GT3

Im Februar hat das Haupt Racing Team den Look des ersten Mercedes-AMG GT3 für die DTM-Saison 2022 gezeigt. Jetzt legte HRT nach und enthüllte auch die Farben des zweiten Boliden.

Die Farben für Arjun Maini und Luca Stolz sind offiziell: Nach dem Mercedes-AMG GT3 in den Farben des Mannheimer Unternehmens Paul GmbH steht auch die Lackierung des zweiten DTM-Boliden für 2022 fest.

Das Haupt Racing Team setzt einmal mehr auf ein Auto in den Farben von Bilstein. Das Unternehmen aus Ennepetal ist im dritten Jahr offizieller Technik-Partner des Teams aus Meuspath. Begonnen hatte die strategische Partnerschaft bereits 2020, im Gründungsjahr des Haupt Racing Teams.

Seitdem setzt HRT den blau-gelben Mercedes-AMG GT3 in verschiedenen Rennserien ein. Auch 2022 wird das Team wieder regelmäßig mit dem Bilstein-Fahrzeug an den Start gehen, so auch in der DTM.

HRT setzt 2022 auf zwei neue Fahrer, Arjun Maini und Luca Stolz. Meister Maximilian Götz verlässt den Rennstall und wechselt zu Mercedes-Kundenteam Winward, Philip Ellis hat kein DTM-Cockpit mehr bekommen.