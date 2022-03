Abflug beim Test: Heftiger Crash von David Schumacher

Schrecksekunde für David Schumacher: Der DTM-Pilot ist bei Testfahrten in Hockenheim abgeflogen, kam aber mit ein paar Blessuren und dem Schrecken davon.

Heftiger Abflug von David Schumacher: Der DTM-Pilot ist bei Testfahrten in Hockenheim gecrasht. Der Unfall passierte allerdings nicht bei einem Test für die neue Saison der Traditionsrennserie mit seinem Winward-Team, sondern in einem Mercedes-AMG GT3 für die GTC-Race-Serie.

«Der erste Testtag endete nicht wie geplant, wie einige von euch wahrscheinlich schon gehört haben», schrieb Schumacher am Montag auf Instagram.

Er habe einen Fehler gemacht und das Auto beschädigt, erklärte er. Schumacher schlug demnach vor der Sachs-Kurve schwer in die Leitplanken ein. «Es tut mir sehr leid für das Team, aber wir werden das Auto wieder zum Laufen bringen», so Schumacher.

Schumacher geht 2022 nicht nur in der DTM, sondern auch in der GTC-Race-Serie an den Start, wo Schaeffler Paravan das Fahr- und Lenksystem Space Drive testet. Als Stammfahrerin kommt Carrie Schreiner, die auch in den vergangenen Jahren hinter dem Space Drive Lenkrad saß, an allen fünf Rennwochenenden der Saison zum Einsatz. Verstärkt wird sie von den AMG Juniorfahrern Schumacher und Patrick Assenheimer sowie von DTM-Meister Maximilian Götz.

Schumacher sollte sich bei dem Test mit dem gewöhnungsbedürftigen Lenksystem vertraut machen. Er kam bei dem Crash mit dem Schrecken und ein paar Blessuren davon. «Bis jetzt geht es mir gut», schrieb er. Ein paar Rippen schmerzen, und auch das Knie. Ich freue mich auf den nächsten Test und darauf, euch bei der Entwicklung des Space Drive System zu helfen», so Schumacher.