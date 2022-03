Großer Name für die DTM: Der nächste Thiim kommt!

Toller Neuzugang für die DTM: Nicki Thiim, Sohn von Legende Kurt Thiim, wird 2022 an den Start gehen. Er sitzt in einem Lamborghini Huracan GT3 Evo von T3 Motorsport.

Auf der Zielgerade zur neuen Saison gibt es für die DTM noch einmal einen starken Namen: Nicki Thiim, zweimaliger Langstrecken-Weltmeister und Sohn des ehemaligen DTM-Champions Kurt Thiim, startet erstmals in der DTM.

Nicht nur für die DTM ist das ein Coup, sondern auch für T3 Motorsport, denn der 32-jährige Däne sitzt in einem Lamborghini Huracan GT3 Evo des Dresdner Rennstalls. Er wird damit Teamkollege der Britin Esmee Hawkey, die ihre zweite Saison mit T3 bestreiten wird.

Aston-Martin-Werksfahrer Thiim hat vom britischen Hersteller für sein DTM-Programm mit T3 Motorsport die Freigabe erhalten. «DTM! Was soll ich sagen? Der größte Traum meiner Karriere geht in Erfüllung», jubelt Thiim. «Ich bin mit der DTM aufgewachsen. Zum Frühstück, zum Mittag- und Abendessen gab es immer die DTM im Fernsehen – und mein Vater war natürlich mein Hero.»

Sein Vater Kurt, der 1986 im Rover Vitesse Meister wurde und von 1988 bis 1996 zum Mercedes-Fahrerkader gehörte, zählt zu den erfolgreichsten DTM-Rennfahrern der Geschichte. In 211 DTM-Rennen eroberte der heute 63-Jährige 19 Siege und 16 Pole-Positions. Noch in der vergangenen Saison lieferte sich Kurt Thiim in der DTM Classic sehenswerte Duelle im ehemaligen DTM-Mercedes mit seinem Dauerrivalen Klaus Ludwig.

Nicki Thiim, dessen Karriere im Jahr 2000 im Kartsport begann, lässt keinen Zweifel daran, dass er die DTM nie aus dem Fokus verloren hat: «Es war eigentlich immer klar, dass in meiner DNA DTM ist, und dass es immer nur darum ging, dort zu fahren. Und dies nach über 20 Jahren, einigen Umwegen und einigen Titeln nun mit T3 Motorsport geschafft zu haben, ist absolut etwas Besonderes. Ich bin glücklich, als erster Sohn eines DTM-Meisters dort an den Start gehen zu können.»

Nach Titelgewinnen in den Markenpokal-Rennserien von Seat (2008) und Porsche (2013) sowie dem Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (2013) und dem Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans (2014) wurde der in Sonderborg geborene Blondschopf Werksfahrer von Aston Martin in der GTE-Pro-Klasse der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), in der er 2016 und in der Doppel-Saison 2019/2020 jeweils Weltmeister wurde.

«Die Teams und Fahrer der neuen Saison sagen alles. Ich glaube, es ist das stärkste DTM-Feld seit über zehn Jahren», so Nicki Thiim, der mit der Startnummer 95 neben seiner britischen Teamkollegin Esmee Hawkey für T3 Motorsport antritt. «Das Team ist eine tolle Mannschaft, und ich freue mich auf die Saison.» Am vergangenen Wochenende gelang Nicki Thiim beim WEC-Auftakt in Sebring im US-Bundesstaat Florida mit einem Sieg für Aston Martin ein Einstand nach Maß in die Saison 2022.

Auf die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen GT-Piloten freut sich auch T3-Teamchef Jens Feucht: «Dass Nicki Thiim uns als zweimaliger Weltmeister sein Vertrauen schenkt, ehrt uns sehr. Er ist hochmotiviert, ist ein sehr sympathischer Pilot und hat klare Ambitionen und möchte wie wir an der Spitze mitfahren. Die Verpflichtung von Nicki Thiim ist der nächste große Schritt in unserer noch kurzen Teamgeschichte.»

«Was für eine unglaubliche Geschichte! Sein Vater Kurt Thiim ist Champion und einer der erfolgreichsten DTM-Piloten aller Zeiten, und jetzt kommt sein Sohn Nicki als zweimaliger Weltmeister in die DTM. Überragend!», ist Frederic Elsner, Direktor Event & Operations der DTM-Organisation ITR, vom überraschenden Neuzugang beeindruckt. «Unser DTM-Starterfeld 2022 ist gespickt mit großartigen Teams und herausragenden Fahrern. Nicki Thiim ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem i. Beste Voraussetzungen also für eine spektakuläre Saison!»