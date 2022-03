Team Bernhard: Das DTM-Design des Porsche 911 GT3 R

Das Team Bernhard setzt 2022 einen Porsche 911 GT3 R in der DTM ein. Jetzt hat das Team das Design des Autos von Thomas Preining veröffentlicht.

Die DTM-Saison rückt näher, weshalb immer mehr Teams die Hüllen fallen lassen. Jetzt hat das Team Bernhard gezeigt, wie der Porsche 911 GT3 R für 2022 aussehen wird.

«Es ist eine deutliche Evolution im Vergleich zum bisherigen Erscheinungsbild», sagte Teamchef Timo Bernhard. In den Farben Balu und Rot wird Porsche-Werksfahrer Thomas Preining in der neuen Saison an den Start gehen.

«Rot ist die Lieblingsfarbe meines Vaters, Blau ist mein Favorit», sagte Bernhard. «Mit dieser super Synergie ist das Design eben nicht nur optisch ein Hingucker, sondern es unterstreicht auch die familiäre Herkunft der Truppe.» Die beiden Farben prägen seit Jahren das Rennwagen-Design im Team Bernhard.

Timo Bernhard und sein Vater Rüdiger gründeten 2010 das KÜS Team Bernhard, das zunächst im Rallyesport startete und seit 2016 auch auf der Rundstrecke vertreten ist. Mit dem legendären 911-er erzielte das Team zahlreiche Siege und Podiumsplatzierungen.

Der 23 Jahre alte Thomas Preining aus Linz in Österreich, Sohn des erfolgreichen Motorrad-Rennfahrers Andreas, gewann 2017 den Porsche Carrera Cup Deutschland und ist seitdem bei Porsche als Werksfahrer unter Vertrag.