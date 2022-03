DTM: Fans dürfen kostenlos zum Test am Hockenheimring

Die DTM öffnet zu den offiziellen Tests am Hockenheimring vom 4. bis 7. April 2022 erstmals Türen und Tore oder besser: Fahrerlager und Innentribüne C für Zuschauer.

Motorsportliebhaber, DTM-Fans und Interessierte haben an allen Tagen kostenlos Zutritt zu den beiden Bereichen, können zum ersten Mal in diesem Jahr DTM-Luft schnuppern.

Die ersten offiziellen Testtage starten am Montag, 4. April, mit der DTM Trophy, der Talentschmiede der DTM-Plattform, es folgen die Topstars der DTM selbst am Dienstag und Mittwoch und schließlich die historischen Autos der DTM Classic am Donnerstag zusammen mit dem BMW M2 Cup.

Der amtierende Champion Maximilian Götz, Rückkehrer René Rast, die van der Linde Brüder, Rookie David Schumacher, Marco Wittmann im neuen Auto, das Team von Timo Bernhard, Esports-Star Moritz Löhner und Legenden wie Kris Nissen und Klaus Niedzwiedz – alle sind sie da und drehen ihre Runden!

Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR: «Fans an der Strecke und die Möglichkeit, den Fahrern ganz nah zu sein – das gehört zur DTM zweifelsohne dazu. Leider war dies zuletzt nicht immer möglich. Wir haben überlegt, wie wir den Menschen, die uns treu geblieben sind, etwas zurückgeben können. So ist in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimring die Idee entstanden, allen Interessierten dieses Erlebnis kostenlos zu ermöglichen. Wir freuen uns über jeden, der es einrichten kann und uns an der Strecke besuchen kommt. Über jeden, der mit uns gemeinsam in die Saison startet.»

Zugangsinformationen und Hygieneregeln für Zuschauer

Montag bis Donnerstag sind Zuschauer jeweils ab 10 Uhr im Fahrerlager und auf der Innentribüne C, der bei den Fans stets beliebten Tribüne in der Sachskurve, zugelassen. Parkflächen sind neben dem Museum und hinter der Tribüne Süd vorgesehen. Der Zugang für die Zuschauer erfolgt über den Tunnel unter der Haupttribüne ins Fahrerlager, dort ist auch der Zugangs-Kontrollpunkt.

Für den Zutritt zum Areal gelten die aktuellen Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Zuschauern kann demzufolge unter Beachten der 3G-Regel (Geimpfte, Genesene oder Getestete) Zutritt gewährt werden. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske, FFP2-Maske oder gleichwertige Maske ohne Ventil) ist auf dem gesamten Gelände einzuhalten. Die Maske darf aber im Außenbereich bei Gewährleistung der Einhaltung des Mindestabstands von mindestens 1,5 m abgenommen werden. Es wird unmittelbar am und innerhalb des Geländes keine öffentlich organisierte Testmöglichkeit geben.

Track Time:

Montag, 4. April 2022, DTM Trophy, 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr

Dienstag, 5. April 2022, DTM, 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr

Mittwoch, 6. April 2022, DTM, 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag, 7. April 2022, DTM Classic & BMW M2 Cup, 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr

Öffnungszeiten für Zuschauer:

Montag, 4. April 2022: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ab 17:00 Uhr nur noch Ausgang, kein Eingang mehr)

Dienstag, 5. April 2022: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ab 17:00 Uhr nur noch Ausgang, kein Eingang mehr)

Mittwoch, 6. April 2022: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ab 17:00 Uhr nur noch Ausgang, kein Eingang mehr)

Donnerstag, 7. April 2022: 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr (ab 15:30 Uhr nur noch Ausgang, kein Eingang mehr)