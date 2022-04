Fahrer, Nummern, Autos: Das DTM-Starterfeld 2022

# NAME NAT TEAM FAHRZEUG 1 Maximilian Götz GER Mercedes-AMG Team WINWARD Racing Mercedes-AMG 3 Kelvin van der Linde RSA Team ABT Sportsline Audi R8 4 Luca Stolz GER Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 6 Alessio Deledda ITA GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 7 Ricardo Feller SUI Team ABT Sportsline Audi R8 10 Esteban Muth BEL Walkenhorst Motorsport BMW M4 11 Marco Wittmann GER Walkenhorst Motorsport BMW M4 12 Dev Gore USA Team Rosberg Audi R8 18 Maximilian Buhk GER Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 19 Rolf Ineichen SUI Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 22 Lucas Auer AUT Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 24 Thomas Preining AUT KÜS Team Bernhard Porsche 911 25 Philipp Eng AUT Schubert Motorsport BMW M4 26 Esmee Hawkey GBR T3 Motorsport Lamborghini Huracán 27 David Schumacher GER Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 31 Sheldon van der Linde RSA Schubert Motorsport BMW M4 33 René Rast GER Team ABT Audi R8 36 Arjun Maini IND Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 37 Nick Cassidy* NZL Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 37 Sébastien Loeb* FRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 51 Nico Müller SUI Team Rosberg Audi R8 63 Mirko Bortolotti ITA Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 66 Marius Zug GER Attempto Racing Audi R8 74 Felipe Fraga BRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 85 Clemens Schmid AUT GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 88 Maro Engel GER Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 92 Laurens Vanthoor BEL SSR Performance Porsche 911 94 Dennis Olsen NOR SSR Performance Porsche 911 95 Nicki Thiim DEN T3 Motorsport Lamborghini Huracán 99 Mikaël Grenier CAN Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG * - Sébastien Loeb Ersatzfahrer für Nick Cassidy