Ungewöhnlicher Verkauf: DTM-Tickets gibt es bei eBay

Die neue DTM-Saison steht vor der Tür und die ITR hat eine neue Verkaufs-Plattform erschlossen: Ab sofort gibt es Tickets für die Rennen 2022 auch auf eBay.

Startschuss für eine ungewöhnliche Kooperation: Die DTM-Organisation ITR bezieht den Online-Marktplatz eBay als offiziellen Verkaufskanal in die Gesamtstrategie ein und nutzt die Plattform ab sofort, um als erste Rennsport-Veranstaltung überhaupt Tickets über eBay anzubieten. Bei eBay.de können Karten für fast alle DTM-Rennen der Saison 2022 käuflich erworben werden.

«Diese Kooperation ist ein Novum und eine richtig tolle Möglichkeit, den Ticketverkauf weiter auszubauen. Wir können nun noch gezielter auf uns aufmerksam machen und auch diejenigen erreichen, für die eBay eine gängige Handels-Plattform ist», sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR. «Wir bieten an nur einem Wochenende ein Erlebnis für die ganze Familie mit der DTM, der DTM Trophy, der DTM Classic und vielen weiteren Rahmenrennserien. Im Fan-Village können unsere Besucher selbst aktiv werden, beim Pitwalk und im Paddock kommen sie ganz nah ran. Durch die Kooperation mit eBay ist es für unsere Fans jetzt noch bequemer, an Tickets zu kommen.»

Das Prozedere ist einfach: Der Käufer geht auf eBay.de, sucht den DTM-Account «dtm_official» und bekommt die unterschiedlichen Möglichkeiten bei den jeweiligen Rennen und in den einzelnen Kategorien angezeigt.

Um seinen Sitzplatz direkt nach Kaufabschluss zu buchen und dem Käufer das Ticket auf digitalem Weg unmittelbar zuzustellen, wurde ein völlig neuartiger Prozess etabliert. Der Käufer erhält einen Link, um sich sein persönliches Ticket Print@Home herunterzuladen.

«Wir freuen uns, mit der DTM ab sofort erstmalig auch Tickets aus dem Rennsport auf unserem weltweiten Online-Marktplatz anbieten zu können. eBay verbindet mehr als 190 Märkte auf der ganzen Welt, und ist einer der größten und dynamischsten Marktplätze der Welt, mit einer einzigartigen Auswahl. Diese wird nun durch die Partnerschaft mit der DTM-Organisation ITR für Rennsport-Fans noch attraktiver», sagt Heiko Johannisson, Head of Sports & Fashion bei eBay Deutschland.

Die neue DTM-Saison startet vom 29. April bis 1. Mai 2022 in Portimão in Portugal. Es folgen Veranstaltungen am DEKRA Lausitzring Turn 1 (20.-22. Mai), Imola in Italien (17.-19. Juni), Norisring (1.-3. Juli), Nürburgring (26.-28. August), Spa-Francorchamps in Belgien (9.-11. September), Red Bull Ring in Österreich (23.-25. September) und das Finale am Hockenheimring (7.-9. Oktober).