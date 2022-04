Drama, Titel, Emotionen: Doku zeigt HRT-Saison

Maximilian Götz hat 2021 auf dem Norisring in einem dramatischen Finale den DTM-Titel geholt. Eine Doku blickt nun auf die Debütsaison des HRT-Teams zurück.

Die erste DTM-Saison der neuen GT3-Ära endete im Oktober 2021 mit einem hochdramatischen Meisterschaftsfinale auf dem Norisring. Die Sensation perfekt machte dabei Maximilian Götz im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #4 vom Haupt Racing Team. Der gebürtige Franke fuhr in den beiden Abschlussrennen zwei Siege heraus und holte damit die nötigen 26 Punkte Rückstand auf – für seine erste DTM-Fahrermeisterschaft und die von HRT.

Vor der diesjährigen Auftaktveranstaltung im portugiesischen Portimão (30. April) blickt ran.de auf die erfolgreiche Debütsaison des Haupt Racing Teams in der DTM zurück – angefangen von der Gründung des Teams im Sommer 2020, dem Entschluss, in die DTM einzusteigen, der herausfordernden Saisonvorbereitung und dem ersten Podestplatz bei der Premiere im italienischen Monza bis hin zum entscheidenden und nervenaufreibenden Finale auf dem Norisring.

In drei 15-minütigen Teilen gibt die Dokumentation, die vom Haupt Racing Team in Kooperation mit fahrwerkfilm entstand, einen umfassenden Einblick in die Arbeit eines hochprofessionellen Motorsportteams. Porträtiert wird die beeindruckende Leistung einer eingeschworenen Mannschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt und auch bei Rückschlägen zusammensteht. Im Mittelpunkt des Geschehens: Maximilian Götz.

Die Dokureihe zeigt den deutschen DTM-Champion hautnah. In Einzelgesprächen blickt der HRT-Fahrer zurück auf seine persönliche Geschichte, Höhen und Tiefen der vergangenen Saison und warum er mit seinem Team und dem GT3 im pinken BWT-Design den idealen Partner auf dem Weg zur Meisterschaft an seiner Seite hatte. Die erste von drei Folgen spannt den Bogen von der Gründung des Teams bis zu den ersten vier Wertungsläufen in Monza und auf dem Lausitzring.

Veröffentlicht werden die jeweils 15-minütigen Folgen am 23., 26. und 29.4. um 13:00 Uhr auf ran.de. Im Anschluss daran stehen die drei Folgen nochmals in einer einzigen, zusammenhängenden Episode in der Mediathek zur Verfügung.

«Meinen größten Erfolg noch einmal so detailliert dokumentiert zu sehen, löst bei mir sofort wieder die Emotionen aus, die ich nach meinem Sieg am Norisring verspürt habe. Für die Zuschauer ist es mit Sicherheit interessant zu sehen, wie die Arbeit bei einem Motorsportteam abläuft und was es bei einem Rennwochenende alles zu beachten gibt», sagte Götz.

«Es war schon etwas ungewöhnlich, die ganze Saison von einem Kamerateam begleitet zu werden – aber das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen. Die Dokumentation gibt spannende Einblicke und liefert gleichzeitig spektakuläre Bilder von den Rennen», sagte Teamgründer Hubert Haupt.