Götz: Loeb wie Michael Schumacher und Valentino Rossi

Die DTM fiebert dem Saisonstart am Wochenende in Portugal entgegen. Die Fahrer freuen sich dabei auf einen Mitstreiter ganz besonders: Sébastien Loeb.

Rallye-Superstar Sébastien Loeb ist vor dem Saisonauftakt der DTM im portugiesischen Portimao in aller Munde. Die anderen Piloten blicken mit großem Respekt auf den neunmaligen Weltmeister.

DTM-Titelverteidiger Maximilian Götz brachte auf den Punkt, was viele im Fahrerfeld denken. «Loeb ist für mich ein absoluter Hero, er steht auf der gleichen Stufe wie Michael Schumacher und Valentino Rossi. Es ist toll, gegen einen solchen Star anzutreten», sagte der Mercedes-Fahrer.

Loeb ersetzt in Portugal bei AF Corse Nick Cassidy, der bei der Formel E im Einsatz ist. Bei den Testfahrten in Portimao saß Loeb am zweiten Tag im Ferrari, er drehte dabei 75 Runden. In der Zeitentabelle reihte er sich auf Platz 28 ein, mit 1,6 Sekunden Rückstand zur Spitze.

«Es lief ganz gut. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl für diese Strecke und für das Auto bekommen. Jetzt geht es darum, eine gute Abstimmung zu erarbeiten und einen guten Rhythmus zu finden», sagte Loeb.

Von Götz erhielt Loeb noch einen Ratschlag. «Ich habe mich mit ihm unterhalten, und ich habe ihm gesagt, er soll einfach auf dem Asphalt bleiben», so Götz mit einem Augenzwinkern.

«Er ist einer der talentiertesten und komplettesten Rennfahrer auf der Welt. Er muss niemandem etwas beweisen und es ist bemerkenswert, dass er sich dieser schwierigen Aufgabe stellt», ergänzte Thomas Preining (Porsche 911, KÜS Team Bernhard).