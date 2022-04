Neuer Sender für 2022: Die DTM aus Portimao live 28.04.2022 - 18:26 Von Andreas Reiners

© DTM Die DTM läuft 2022 auf ProSieben

Die DTM startet an diesem Wochenende in Portimao in ihre neue Saison. Wer die Rennen live sehen möchte, sollte beachten: Ein «neuer» Sender überträgt.