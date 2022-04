DTM: All-in! Bortolotti rast abgezockt auf die Pole

Was für eine Pole-Fahrt! Mirko Bortolotti hat sich die Pole Position für das erste Saisonrennen der DTM in Portimao gesichert. Der Grasser-Fahrer wählte eine ganz spezielle Taktik.

Cool, cooler, Mirko Bortolotti: Der Italiener hat im ersten Qualifying beim Auftakt-Rennwochenende der DTM in Portimao einen rausgehauen. Der erfahrene GT3-Pilot wartete bei der Zeitenjagd am Vormittag in der 20-minütigen Session lange, ehe er in der zweiten Hälfte in seinem Lamborghini für zwei schnelle Runden auf die Strecke ging – Pole Position!

Er hatte die Winzigkeit von 0,01 Sekunden Vorsprung auf Rookie Mikael Grenier im Mercedes-AMG GT3. Sein Markenkollege Lucas Auer fuhr auf den dritten Platz. Das Trio erhielt dafür drei, zwei und einen Punkt.

«Das war eine perfekte Runde. Wir haben viel riskiert, nur einen Schuss zu machen. Ich bin es aber aus den vergangenen Jahren gewohnt, nur einen Schuss zu haben. Ich wusste, wenn ich die Runde hinhaut, dass es im ersten Schuss klappen kann», sagte der Grasser-Pilot.

Damit konnte er sich auch einen Satz Reifen für das Rennen sparen. «Mann muss manchmal Risiko gehen, auch wenn es nach hinten losgehen kann. Die Quali ist wichtig, was zählt, ist aber am Ende des Rennens.»

Auch ein weiterer DTM-Rookie überraschte: Der Brasilianer Felipe Fraga stellte seinen Ferrari 488 von AF Corse auf Startplatz vier ab, er hatte 0,060 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Dahinter landete Nicki Thiim im Lambo von T3 Motorsport auf Startplatz fünf.

Rallye-Superstar Sébastien Loeb zeigte mit einem Rückstand von 0,786 Sekunden eine starke Leistung, wurde im engen Feld der 29 Autos nur 21. Polesetter Bortolotti und den 25. Rolf Ineichen trennten 1,019 Sekunden. Titelverteidiger Maximilian Götz wurde im Mercedes Neunter, der dreimalige Champion René Rast im Abt-Audi Elfter.

Bester BMW-Pilot war Sheldon van der Linde auf Rang sieben. Porsche wiederum hatte zu kämpfen – Dennis Olsen von SSR Performance war als 19. der beste Fahrer im 911. Rookie David Schumacher landete in seinem ersten Qualifying auf Rang 18, unmittelbar hinter dem letztjährigen Gesamtdritten Kelvin van der Linde.

Die erste Pole und die ersten Punkte der Saison 2022 sind vergeben, am frühen Nachmittag geht es weiter: Um 13.30 Uhr erfolgt der Start zum ersten Saisonrennen. ProSieben beginnt ausnahmsweise bereits um 12.30 Uhr mit der Übertragung. Auch auf ServusTV (ab 13.15 Uhr) wird der erste Lauf live gezeigt.