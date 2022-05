DTM: Krise beendet! Nico Müller lässt Rosberg jubeln

Nico Müller hat dem Team Rosberg nach einer schwierigen Saison 2021 im zweiten DTM-Rennen des Jahres den Sieg beschert. Die Gesamtführung hat Mirko Bortolotti inne.

Aufatmen bei Nico Müller und dem Team Rosberg: Müller hat das zweite Saisonrennen in der DTM gewonnen. Von der Pole Position weg kontrollierte der zweimalige Vize-Champion zum Abschluss des Auftakt-Wochenendes in Portimao den Lauf souverän.

Er ließ in seinem Audi den Brasilianer Felipe Fraga (AF-Corse-Ferrari) hinter sich. Fraga holte mit der schnellsten Rennrunde noch einen Zusatzpunkt.

Der Italiener Mirko Bortolotti wurde wie schon am Vortag im Lamborghini Dritter und rundete den starken Start für das Grasser-Team ab. Er ist mit 41 Punkten der Gesamtführende nach dem Auftakt.

«Das tut gut, das ist Balsam für die Seele. Wir haben es gut umgesetzt, es hätte nicht besser laufen können», sagte Müller. «Das fühlt sich an wie ein Sieg, das bedeutet uns sehr viel», sagte Bortolotti.

Samstagssieger Lucas Auer (Winward-Mercedes) musste sich nach dem Erfolg am Samstag wegen eines missglückten Boxenstopps mit einem 22. Rang zufriedengeben. Auers Teamkollege, Champion Maximilian Götz, wurde Fünfter. Ex-Champion und DTM-Rückkehrer Rene Rast landete im Abt-Audi auf Rang zwölf.

Für David Schumacher gab es einen schönen Moment, er führte zwischenzeitlich das Rennen vor Rallye-Legende Sebastien Loeb an, da er später als die Konkurrenz an die Box kam. Der 20-Jährige wurde am Ende 15. Loeb landete auf Rang 18.