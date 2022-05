Nicki Thiim nach Aus: Billiger Lambo im Aldi-Katalog 02.05.2022 - 08:36 Von Andreas Reiners

© LAT Nicki Thiim

Nicki Thiim hatte am Auftakt-Wochenende der DTM in Portimao mit seinem Lamborghini Huracan GT3 zu kämpfen. Nach seinem Aus am Sonntag hatte er seinen Humor aber nicht verloren.