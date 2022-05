DTM: AF Corse - Cassidy legt los, legt Fraga nach? 20.05.2022 - 15:05 Von Rob La Salle

© Red Bull Nick Cassidy

Nach einem starken Start in die DTM-Saison in Portimão wird Red Bull AlphaTauri AF Corse an diesem Wochenende auf dem Lausitzring weiter angreifen. Nick Cassidy feiert dabei sein Saison-Debüt.