«Habe abgeschlossen»: Verlässt Nicki Thiim die DTM?

Das wäre ein echter Knaller: Nicki Thiim steht nach vier Rennen möglicherweise vor dem Ausstieg aus der DTM. Er hat laut eigener Aussage mit der Traditions-Rennserie schon abgeschlossen.

Das wäre ein echter Hammer: Steigt Nicki Thiim nach nur vier Rennen im (für ihn ungewohnten) Lamborghini Huracan GT3 aus der DTM aus? Nach Platz zwölf und einem Ausfall in Portimao sowie 13 und einem Ausfall in der Lausitz – und somit null Punkten - mag der 33-jährige Däne offenbar nicht mehr.

SPEEDWEEK.com traf ihn in Le Mans, wo er mit dem Northwest Aston Martin Hauptanteil Dritter geworden war und am Podestrang der Mannschaft in der GTE Am-Klasse wesentlichen Anteil hatte. Schließlich zählte er dabei mit 139 Runden zu den meistbeschäftigten Piloten im gesamten Feld.

«Ich habe mit der DTM abgeschlossen und bin schon in Imola nicht mehr am Start», sagte Thiim: «Es passt nicht, ich konnte mich an den Lambo nicht gewöhnen, es blieb mir alles fremd», meinte er andeutungsweise, ohne Details nennen zu wollen.

Dass der ehrgeizige Thiim mit den Resultaten nicht zufrieden war, hatte man ihm an den ersten beiden Rennwochenenden aber deutlich angemerkt.

Ob er in Imola am kommenden Wochenende dann tatsächlich nicht antreten wird, bleibt aber zunächst offen, denn sein Manager Dennis Rostek wollte einen Rückzug Thiims auf Nachfrage nicht bestätigen. Auch die ITR konnte einen Nicht-Start nicht bestätigen. Das Team war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar.

Thiim hatte bei der Verkündung seines Engagements immer wieder betont, dass für ihn ein Traum in Erfüllung gehe. Schließlich hatte Papa Kurt in der alten DTM den Titel geholt. Und an dem Deal, dass der Aston-Martin-Werksfahrer Nicki Thiim in einem Lambo in der DTM fahren kann, hatte unter anderem sein Manager Dennis Rostek lange gefeilt.

Dass der in Salzburg lebende Familienvater mit GT-Autos umgehen kann, hat er schon früher im WEC bewiesen, als er 2016 und 2020 den Weltcup für GT-Fahrer im WEC gewann (als Werkpilot von Aston Martin).