Glock-Rückkehr: DTM in Imola im TV und Livestream

Die DTM absolviert an diesem Wochenende in Imola das dritte Rennwochenende. Wir sagen euch, wo ihr die Action aus Italien live sehen könnt.

Der DTM steht in der Emilia-Romagna ein heißes Rennwochenende bevor, nicht nur wegen Temperaturen über 30 Grad. Der legendäre Grand-Prix-Kurs ist heimisches Terrain für Ferrari und Lamborghini sowie für Alessio Deledda und Mirko Bortolotti.

Bortolotti brennt darauf, auf der 4,909 Kilometer langen Rennstrecke seinen ersten DTM-Sieg und den ersten Triumph für Lamborghini zu erobern und Lausitzring-Doppelsieger Sheldon van der Linde (BMW) von der Tabellenspitze zu verdrängen.

BMW-Werksfahrer Timo Glock kehrt in Italien, wo der 40-Jährige in dieser Saison die GT-Meisterschaft bestreitet, zurück ins Grid. Neun Jahre fuhr Glock in der DTM, erzielte in 146 Rennen fünf Siege und 15 Podiumsplätze.

«Der neue BMW M4 passt gut zu mir», gibt sich der Hesse zuversichtlich. Mit seinem Gaststart schreibt Glock ein Stück Geschichte, denn mit seinem Team Ceccato Racing bringt er eine DTM-Legende ins Fahrerlager zurück: Roberto Ravaglia, DTM-Champion von 1989. Der Italiener erzielte zwischen 1988 und 1992 sechs Siege. «Ich habe eine besondere Beziehung zur DTM», unterstreicht Ceccato-Teammanager Ravaglia, der die M3-Ära von BMW maßgeblich mitgeprägt hat. Passend zum 50-jährigen Jubiläum von BMW M startet Glock mit der Startnummer 50.

Wer die DTM aus Imola live sehen möchte: Wir haben für Euch die Übertragungszeiten zusammengefasst.

Die Trainingsessions:

Auf dem legendären GP-Kurs in Imola gibt es am Freitag wie gewohnt zwei Trainingssessions. Von 12.55 bis 13.40 Uhr sowie von 15.55 bis 16.40 Uhr haben Fahrer und Teams die Möglichkeit, das Auto für das Rennwochenende abzustimmen.

Die Sessions könnt ihr im Livestream auf ran.de, auf dem YouTube-Kanal der DTM und auf der Plattform Grid DTM verfolgen. Die Plattform findet ihr unter https://grid.dtm.com.

Die Qualifyings:

Die Zeitenjagd bestimmt die Startaufstellung, und bringt für die drei Erstplatzierten bereits Punkte. Das Qualifying beginnt am Samstag und Sonntag um 10.05 Uhr.

Beide Sessions werden im Livestream auf ran.de und auf Grid DTM übertragen. ran.de ist bei beiden Qualifyings im Livestream ab 09.45 Uhr auf Sendung.

Die Rennen:

Die DTM-Übertragung auf ProSieben beginnt am Samstag und Sonntag um 13 Uhr. Die Rennen starten um 13.30 Uhr.

Die Rennen laufen auch im Livestream auf ran.de. Special der Online-Übertragung: Im Stream gibt es keine Werbung.

Auch ServusTV zeigt die Rennen (ab 13.15 Uhr), zu sehen sind die Läufe auf sport.servustv.com.

Der Zeitplan in der Übersicht:

Freitag, 17. Juni

12.55 – 13.40 Uhr: 1. Freies Training (ran.de, YouTube DTM, Grid DTM)

15.55 - 16.40 Uhr: 2. Freies Training (ran.de, YouTube DTM, Grid DTM)

Samstag, 18. Juni

10.05 – 10.25 Uhr: 1. Qualifying (ran.de, Grid DTM)

13.00 - 14.55 Uhr: 1. Rennen (ProSieben, ran.de, Grid DTM, ServusTV)

Sonntag, 19. Juni

10.05 - 10.25 Uhr: 2. Qualifying (ran.de, Grid DTM)

13.00 - 14.55 Uhr: 2. Rennen (ProSieben, ran.de, Grid DTM, ServusTV)