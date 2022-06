Überraschung: Ayhancan Güven im Red-Bull-Ferrari

Red Bull und AF Corse haben einen Ersatz für Nick Cassidy gefunden. Ayhancan «Can» Güven wird Cassidy auf dem Norisring vertreten.

Das ist eine echte Überraschung: Der Türke Ayhancan «Can» Güven feiert sein DTM-Debüt. Der 24-Jährige sitzt beim vierten Rennwochenende Anfang Juli auf dem Norisring im Ferrari 488 GT3 Evo mit der Startnummer 37.

Dort ersetzt er Nick Cassidy, der zum gleichen Zeitpunkt in der Formel E im Einsatz ist. Cassidy hatte bereits beim Saisonauftakt gefehlt, damals sprang Rallye-Legende Sebastien Loeb ein.

Güven ist zweifacher Gewinner des Porsche Carrera Cup France (2018 und 2019), gewann 2018 den FIA GT Nations Cup und stand in den vergangenen drei Saisons im Porsche Supercup auf dem Gesamtpodium. Zudem ist er seit über zwei Jahren Red-Bull-Athlet.

In der aktuellen Saison fährt Güven im GT Masters für das Team Joos einen Porsche 911 GT3 R. Zuletzt fuhr er mit Christian Engelhart in Österreich auf dem Red Bull Ring einen zweiten und einen dritten Platz ein und belegt in der Meisterschaft Rang fünf.