Ravaglia-Sensation? Glock schielt auf DTM-Comeback

Timo Glock absolviert in Imola einen Gaststart mit dem Ceccato-Team um DTM-Legende Robert Ravaglia. Kehrt Glock 2023 ganz zurück?

Für Timo Glock war das Kapitel DTM nach der Saison 2021 nach neun Jahren beendet. An diesem Wochenende kehrt der 40-Jährige mit Ceccato Racing für einen Gaststart in die Traditions-Rennserie zurück.

Könnte es sein, dass Glock mit dem Rennstall rund um DTM-Legende Robert Ravaglia in der kommenden Saison sogar komplett zurückkehrt?

«Ja, das könnte eine Option sein. Wenn wir an diesem Wochenende ein gutes Tempo und eine gute Performance zeigen, könnte das natürlich eine Chance für nächstes Jahr sein, obwohl das noch weit weg ist», sagte Glock.

Der Hintergrund: Ceccato Racing wollte bereits in dieser Saison in der DTM an den Start gehen, am Ende ging der Plan aber nicht auf.

«Sie wollten ja bereits dieses Jahr in die DTM einsteigen, aber es hat nicht funktioniert. Wir werden jetzt unser Bestes geben und zeigen, wie gut das Team ist», so Glock.

Das Ziel: «Wir werden definitiv nicht nach Imola reisen und auf dem Podest stehen. Das ist viel zu hochgegriffen. Der Wettbewerb in der DTM ist viel zu stark, um einfach aufzutauchen und alle zu schlagen. Es wäre aber großartig, es in die Top 15 zu schaffen. Und wenn wir es in die Top 10 schaffen, dann haben wir wirklich etwas erreicht.»