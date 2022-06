DTM: Rast auf der Pole, zwei dicke Überraschungen

Irres Finish im Qualifying zum fünften Saisonrennen der DTM in Imola: Der dreimalige Champion René Rast sichert sich seine erste Pole in diesem Jahr. Dahinter gibt es ein paar Überraschungen.

Das Qualifying zum fünften Saisonrennen der DTM in Imola war beste Unterhaltung: In einem irren Finish hat sich René Rast im Abt-Audi die Pole Position gesichert. Es ist seine erste in diesem Jahr.

Er benötigte für seine schnellste Runde kurz vor Schluss der 20-minütigen Session 1:39,817 Minuten und blieb damit als einziger Fahrer unter der 1:40-Marke.

«Das war unerwartet. Imola ist eine Audi-Strecke, aber ich muss ja auch erst einmal meine Audi-Kollegen schlagen. Ich bin mega happy mit der Performance», sagte Rast. «Wir werden sehen, was die Reifen im Rennen machen. Es geht darum, sie zu verwalten und cool zu bleiben.»

Auf Startplatz zwei fuhr Rasts früherer Titelrivale Nico Müller im Rosberg-Audi. Dahinter wiederum zwei dicke Überraschungen: Dritter wurde Thomas Preining im Porsche vom Team Bernhard vor Clemens Schmid im Grasser-Lamborghini.

«Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist eine Überraschung, aber auch eine Erleichterung. Der Saisonstart war enttäuschend, wir haben das Auto hoffentlich im Griff, es sieht gut aus für das Rennen», sagte Preining.

Fünfter wurde Abt-Mann Ricardo Feller vor Mirko Bortolotti im Grasser-Lambo. Pech für den Italiener: Er hatte im Freien Training einen falsch gekennzeichneten Reifensatz genutzt und wird um zehn Startplätze nach hinten versetzt.

Kelvin van der Linde (Abt) rückt daher auf Platz sechs vor den beiden BMW-Piloten Marco Wittmann und Sheldon van der Linde, der als Gesamtführender in das Rennwochenende geht. Das Mercedes-Duo Lucas Auer und Maro Engel komplettiert die Top Ten. Nicht nur die Mercedes-Fahrer hatten Probleme, auch AF Corse kam beim Heimspiel nicht in Fahrt. Nick Cassidy fuhr im Ferrari 488 GT3 Evo auf Platz zwölf, Felipe Fraga wurde sogar nur 24, einen Platz vor David Schumacher.

Für Gaststarter Timo Glock lief es nicht ganz so flüssig wie im Training, er wurde im BMW von Ceccato Racing 18. «Wir müssen damit zufrieden sein. Da kann man nicht viel mehr erwarten. Mal schauen, was wir von Platz 18 aus machen können», sagte Glock.

Weiter geht es um 13.30 Uhr, dann erfolgt der Start des fünften Saisonrennens. ProSieben überträgt ab 13 Uhr, außerdem wird der Lauf im Stream auf ran.de gezeigt. ServusTV zeigt das Rennen ebenfalls live.