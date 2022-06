DTM-Dominator ist zurück, grandiose Bortolotti-Show 18.06.2022 - 14:34 Von Andreas Reiners

© DTM René Rast

So kennen wir René Rast: Von der Pole Position weg dominierte der dreimalige Champion das fünfte Saisonrennen in Imola. Für ihn ist es der erste Sieg in diesem Jahr. Mirko Bortolotti lieferte eine grandiose Show ab.