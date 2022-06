DTM: Chaos in Imola - Feller fährt zum Debütsieg 19.06.2022 - 14:36 Von Andreas Reiners

© LAT Ricardo Feller

Erneuter Jubel bei Abt Sportsline: Der Rennstall hat auch das Sonntagsrennen in Imola gewonnen. Nach René Rast am Samstag jubelte am Sonntag Rookie Ricardo Feller.